Ubitium стирает границы между чипами, разрабатывая единый процессор для всего

Стартап Ubitium, основанный ветеранами полупроводниковой индустрии, представил процессор, способный заменить традиционное разделение вычислений между CPU, GPU и другими специализированными чипами. Новый чип, созданный на основе архитектуры RISC-V, обещает одинаково эффективно справляться с любыми задачами — от обработки графики до работы с нейронными сетями.

Разработчики заявляют, что универсальный процессор может произвести революцию в таких областях, как робототехника и встраиваемые системы, где стоимость оборудования часто становится серьёзным препятствием. Масштабируемая архитектура позволяет создавать чипы разного размера, используя единый программный стек и подход к разработке. Это значительно упрощает проектирование и внедрение новых решений, снижая затраты на адаптацию оборудования под специфические нагрузки.

«Процессорная индустрия стоимостью $500 млрд по-прежнему работает в рамках устаревших разделений задач. Наш универсальный чип объединяет возможности CPU, GPU, DSP и FPGA на одной платформе. Это не просто улучшение, а полный пересмотр подхода — архитектура для эпохи искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор Ubitium Хён Шин Чо.

Стартап уже привлёк $3,7 млн стартового капитала для ускорения разработки. Первые коммерческие модели универсального процессора могут появиться к 2026 году, обещая изменить правила игры в полупроводниковой индустрии.