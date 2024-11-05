Установлен новый рекорд скорости для DDR5 — свыше 12 000 МТ/с

MSI и Kingston обновили мировой рекорд разгона оперативной памяти. Тайваньский оверклокер Кован Янг (Kovan Yang) смог разогнать модуль Kingston Fury Renegade DDR5 объёмом 24 ГБ до невероятных 12 196 МТ/с на материнской плате MSI MEG Z890 UNIFY-X.

Это новый рекорд: Кован превзошёл своё предыдущее достижение, увеличив скорость модуля на 88 МТ/с (раньше предел был 12 108 МТ/с). На частоте 6097,6 МГц (эквивалентной 12 196 МТ/с) модуль работал с таймингами CL48-120-120-127-2.

В тестировании использовался процессор Core Ultra 7 265KF из новой серии Arrow Lake-S, которому ограничили частоту до 400 МГц и оставили активными только два ядра. Для поддержания температуры модуля во время экстремального разгона применялся жидкий азот.