Утечка характеристик Xiaomi 15 Ultra намекает на жесткую конкуренцию с Samsung

Последняя линейка Samsung Galaxy S25 только вышла на рынок, но уже стала объектом обсуждений благодаря обновлённому дизайну и фишкам с искусственным интеллектом. Компания сделала ставку на мощный чип Snapdragon 8 Elite и увеличенный объём оперативной памяти, что дало ощутимый прирост производительности. Однако недавняя утечка намекает, что конкуренты не дремлют — Xiaomi 15 Ultra может превзойти новинку от Samsung и подтянуться к уровню Pixel 9 Pro и OnePlus 13.

Несмотря на лидерство Samsung в сегменте складных смартфонов, прошлый год показал, что позиции компании уже не так непоколебимы. Китайские бренды вроде Honor, Xiaomi и Oppo уверенно наступают на пятки, отвоёвывая долю рынка. Казалось бы, серия Galaxy S25 должна была стать триумфальным возвращением Samsung, но Xiaomi снова готовит вызов.

Согласно утечке от 91mobiles, глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появится в чёрном, белом и серебристом цветах — уже интереснее, чем у прошлой модели. В плане памяти смартфон предложит 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной, что соответствует уровню флагманов Pixel и OnePlus. Для сравнения: Galaxy S25 Ultra в международной версии ограничен 12 ГБ ОЗУ, а версия на 16 ГБ доступна только на домашнем рынке Samsung.

Хотя 512 ГБ памяти для Xiaomi 15 Ultra выглядят достойно, на фоне версии Galaxy S25 Ultra с 1 ТБ это может показаться скромным. Тем не менее, такой объём обеспечивает отличную многозадачность и быструю работу в ресурсоёмких приложениях. Xiaomi 15 Ultra ожидается в Китае уже в следующем месяце, а глобальный релиз может состояться на MWC 2025. Судя по утечкам, конкуренция на рынке флагманов в этом году будет жаркой.