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Утечка тестов RTX 5080: первые результаты обещают прирост 15% к RTX 4080 SUPER

На китайской платформе Tieba Baidu появился снимок экрана, на котором, судя по всему, запечатлён тест 3DMark Time Spy для RTX 5080. Фото показывает название карты, что указывает на доступ к предварительным драйверам, используемым журналистами и тестировщиками.

Согласно утечке, RTX 5080 в среднем на 15% быстрее RTX 4080 SUPER. В 3DMark её графический балл составил 32 701, что подтверждает заявленный прирост к среднему показателю RTX 4080 SUPER (28 305 баллов).

Дополнительные данные поступили с форумов Chiphell, где другой пользователь утверждает, что разогнал RTX 5080 и добился 34 896 баллов — на 6,7% выше, чем без разгона, но всё ещё недостаточно, чтобы обойти RTX 4090.

Стоит учитывать, что эти результаты основаны на синтетических тестах, а реальная игровая производительность может отличаться. Например, в Geekbench OpenCL и Vulkan карта показывает прирост 15% в Vulkan и лишь 2,3% в OpenCL относительно RTX 4080 SUPER.

По слухам, официальные обзоры RTX 5080 выйдут 29 января, а 30 января NVIDIA снимет эмбарго и начнёт продажи RTX 5080 и RTX 5090. Однако до подтверждения тестов из надёжных источников относиться к этим данным стоит с осторожностью.