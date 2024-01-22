В сети появились характеристики смартфона Xiaomi Redmi K70 Ultra

Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station представил последние сведения о новом смартфоне от Xiaomi, который, по ожиданиям, будет представлен как Redmi K70 Ultra.

По информации блоггера, устройство будет оснащено инновационным базовым материалом 1,5K 8T LTPO и новым экраном с максимальной яркостью более 5000 нит и рамкой управления, соответствующей "флагманскому уровню". Прототип в настоящее время использует процессор Dimensity 9300, 24 ГБ LPDDR5T оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, представляя собой конфигурацию флагманского уровня. Новый смартфон позиционируется как устройство среднего и высокого класса.

Предыдущее поколение Redmi K60 Ultra было выпущено в августе 2023 года, и некоторые пользователи предполагали, что новый телефон будет представлен в тот же период этого года. Однако инсайдер опроверг эту гипотезу, заявив, что официальная презентация Redmi K70 Ultra запланирована на начало текущего года.

За справкой: Redmi K70 Pro, выпущенный в конце ноября прошлого года, оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, LPDDR5X-памятью и флеш-памятью UFS 4.0, а также работает под управлением ОС Xiaomi Pengpai. Аппарат оборудован 6.67-дюймовым прямым экраном разрешением 2K (3200*1440 пикселей) с пиковой яркостью 4000 нит и поддержкой обновления экрана до 120 Гц, а также высокочастотного ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц.

Redmi K70 Pro также оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, чипом быстрой зарядки Xiaomi Pascal P2 и чипом управления аккумулятором Xiaomi Pascal G1, поддерживающим проводную быструю зарядку мощностью 120 Вт. Основная камера состоит из трех модулей: 50-мегапиксельная основная камера Light Hunter 800, 50-мегапиксельная 2-кратная камера портретного объектива и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Впереди установлена 16-мегапиксельная портретная камера высокого разрешения.