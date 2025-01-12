В сети появились характеристики смартфонов серии Samsung Galaxy S25

В преддверии презентации Galaxy Unpacked, запланированной на 22 января, в сеть утекли подробности о новой линейке Samsung Galaxy S25. Официальные фото и спецификации Galaxy S25, S25+, и S25 Ultra раскрывают впечатляющие характеристики и дают представление о том, чего ждать от флагманов 2025 года.

Galaxy S25: компактный и мощный

Базовая версия серии получила 6,2-дюймовый плоский экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2340 × 1080) и частотой обновления 120 Гц. Сердцем устройства стал чип Snapdragon 8 Elite For Galaxy в паре с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом до 512 ГБ.

За автономность отвечает аккумулятор на 4000 мА·ч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки и беспроводного метода подзарядки. Для фото- и видеосъёмки предусмотрен основной 50-мегапиксельный модуль, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 10-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера — 12 мегапикселей (f/2,2).

Поддержка eSIM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 делает устройство готовым к будущему. Galaxy S25 работает на Android 15 с оболочкой One UI 7. Размеры составляют 146,9 × 70,5 × 7,2 мм, а вес — 162 грамма.

Galaxy S25+: больше экрана и мощнее зарядка

Модель S25+ отличается увеличенным до 6,7 дюймов дисплеем с разрешением WQHD (3120 × 1440 пикселей). Под капотом тот же процессор Snapdragon 8 Elite For Galaxy с 12 ГБ ОЗУ, но хранилище начинается с 256 ГБ и достигает 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора увеличена до 4900 мА·ч, а мощность быстрой зарядки — до 45 Вт. Камеры аналогичны младшей версии: 50 МП (основной сенсор), 12 МП (ультраширокий объектив), 10 МП (телефото с 3-кратным зумом). Габариты устройства составляют 158,4 × 75,8 × 7,3 мм, вес — 190 граммов.

Galaxy S25 Ultra: флагман на максимум

Главной звездой линейки стал Galaxy S25 Ultra с огромным 6,9-дюймовым WQHD-дисплеем Dynamic AMOLED 2X и частотой 120 Гц. Этот смартфон получил до 1 ТБ встроенной памяти, что делает его идеальным для тех, кто ценит пространство для данных.

Камеры здесь действительно впечатляют. Основной модуль имеет разрешение 200 МП, дополненный 50-мегапиксельным ультрашироким сенсором, 50-мегапиксельной перископической камерой (5-кратный зум, OIS) и 10-мегапиксельным телефотомодулем (3-кратный зум, OIS). Фронтальная камера — всё те же 12 МП. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводной метод. Размеры устройства составляют 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, вес — 218 граммов.

Серия Galaxy S25 обещает стать эталоном в сегменте премиальных смартфонов. Каждая модель предлагает оптимальный баланс между производительностью, автономностью и инновациями. Ожидается, что в день официального анонса будут раскрыты ещё больше деталей, включая возможную версию Galaxy S25 Slim.