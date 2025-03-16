Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0

Новое крупное обновление SteamOS принесло кучу улучшений: обновленное ядро Linux, свежую версию KDE Plasma, поддержку портативных устройств и оптимизацию производительности. Steam Deck теперь еще больше напоминает полноценный настольный ПК.

Обновленный Steam Deck: ближе к полноценному ПК

Valve выпустила SteamOS 3.7.0 Preview, крупное обновление операционной системы для Steam Deck. Кодовое название — "Pi Day", и оно действительно делает Steam Deck мощнее, стабильнее и удобнее, особенно в режиме рабочего стола.

Среди главных изменений:

Обновленная база Arch Linux — стабильнее, безопаснее, удобнее для обновлений.

Ядро Linux 6.11 — лучшее распознавание оборудования, выше производительность, лучше защита.

Графический стек Mesa обновлен — оптимизация для игр, улучшенная поддержка GPU.

Режим рабочего стола теперь использует KDE Plasma 6.2.5 — более гибкий и функциональный интерфейс.

Поддержка других портативных устройств — теперь SteamOS можно запускать не только на Steam Deck.

Обновление Plasma с версии 5.7 до 6.2.5 делает режим рабочего стола действительно удобным. KDE Plasma 6, построенная на Qt 6 и KDE Frameworks 6, превращает Steam Deck в карманный Linux-ПК.

SteamOS выходит за пределы Steam Deck

Valve постепенно расширяет поддержку SteamOS на другие устройства. Пока что официально подтверждена работа SteamOS на Legion Go S — это первый шаг к полноценной версии для стороннего железа. В будущем список совместимых портативных ПК и консолей только вырастет.

Что еще улучшили?

SteamOS 3.7.0 приносит кучу мелких, но полезных обновлений:

Оптимизация контроллеров и ввода — стабильнее работа геймпадов, в том числе Bluetooth-устройств.

Поддержка объемного звука в режиме рабочего стола.

Быстрое переключение между игровым и рабочим столом.

Исправление зависаний в режиме рабочего стола.

Улучшенная совместимость с дисплеями.

AMD P-State для более гибкого управления частотой процессора и экономии энергии.

Valve явно движется в сторону полноценного релиза SteamOS для ПК, и по слухам, он уже в разработке. Если это правда, то мы можем увидеть альтернативу Windows для геймеров с удобным интерфейсом и полной поддержкой Steam. Ждем официального анонса!