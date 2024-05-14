Все, что нужно знать о грядущем Pixel 9

Завтра на мероприятии Google IO могут официально представить серию Pixel 9, и российский инсайдер решил заранее раскрыть информацию о предстоящих флагманах от Google. Ранее источник показывал нам вариант Pro в плохом состоянии, но теперь утечка проливает свет на все три устройства, которые Google собирается представить, вместе с другой доступной информацией.

Итак, вы не ослышались: в этом году появятся Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL. Как видно на изображениях, XL — это просто увеличенная версия 9 Pro, аналогично тому, как iPhone 15 Pro Max — увеличенная версия iPhone 15 Pro. Инсайдер продемонстрировал все три телефона на изображениях, и они включены, а также предоставил некоторую информацию о характеристиках этих устройств. Это одна из самых крупных утечек, которые мы видели за последнее время.

На изображениях выше видно, что серия Pixel 9 работает и выглядит хорошо. Хотя я предпочитаю квадратный дизайн, как у Galaxy S24 Ultra, меня начинает привлекать то, что делает Google.

Источник также сфотографировал устройства Pixel 9 в сравнении с прошлыми моделями, и, честно говоря, это показывает, как далеко Google продвинулся в своем дизайне. Как и Samsung, компания ежегодно вносит небольшие, но значительные улучшения во внешний вид своих телефонов.

Мы также получили некоторые характеристики предстоящей серии Pixel 9. Похоже, что базовая модель наконец получит обновление оперативной памяти до 12 ГБ, что ранее было доступно только на Pixel 8 Pro. Источник поделился дополнительной информацией обо всех трех устройствах, так что есть над чем поработать.

Вот что известно о трех моделях Pixel 9:

Pixel 9

Базовая версия: 12/128 ГБ

6,24-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

Основная и сверхширокоугольная камеры

Нет поддержки UWB

Плоский дисплей, глянцевая задняя панель и плоские края

Кодовое имя: Токай

Pixel 9 Pro

Базовая версия: 16/128 ГБ

6,34-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

Основная 50-мегапиксельная камера, сверхширокоугольная и перископическая камеры с 5-кратным увеличением

Поддержка UWB

Плоский дисплей, матовая задняя панель и плоские края

Кодовое имя: Кайман

Pixel 9 Pro XL

Базовая версия: 16/128 ГБ

6,73-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

Основная 50-мегапиксельная камера, сверхширокоугольная и перископическая камеры с 5-кратным увеличением

Поддержка UWB

Плоский дисплей, матовая задняя панель и плоские края

Кодовое имя: Комодо

Все три модели будут оснащены процессором Tensor G4, но информации о чипсете пока нет. Дата релиза также не указана, но, учитывая прошлые релизы Google, можно ожидать, что это будет в октябре, а официальное объявление может состояться завтра. Остается только узнать цену, и ее нам придется подождать. В ближайшие недели мы, вероятно, услышим больше новостей о планах Google.