Вы можете использовать свой телефон Android в качестве веб-камеры

Одной из великих особенностей экосистемы Apple является ее способность обеспечивать синхронную работу всех устройств, обеспечивая пользователю удобство. Примером этого служит функция Continuity Camera, которая позволяет использовать iPhone в качестве веб-камеры при звонках на Mac. Это простая, но гениальная идея, которая завоевала преданность пользователей к экосистеме. И вот, наконец, подобная функция станет доступна и для устройств Android. Однако для этого вам необходимо быть участником программы Windows Insider и иметь последнюю версию приложения Link to Windows на вашем смартфоне.

Microsoft только что объявила, что благодаря последней версии программы Windows Insider пользователи Android смогут использовать свои устройства в качестве веб-камеры. Для этого ваше устройство должно работать на Android 9.0 или более поздней версии, а также требуется установленное приложение Link to Windows версии 1.24012 или выше.

Важно отметить, что для использования этой функции необходимо присоединиться к программе Windows Insider. После этого вам просто нужно убедиться, что ваш Android-смартфон и ноутбук/компьютер подключены друг к другу через приложение Link to Windows, и все готово к работе.

Приятно то, что пользователи Android смогут выбирать между передней и задней камерой своего устройства, а также иметь доступ к различным эффектам. Microsoft подтвердила, что эта функция в настоящее время доступна всем участникам программы предварительной оценки. Если вы заинтересованы в том, как использовать эту функцию, мы опубликуем полное руководство по ее настройке и использованию.

Я рад, что эта функция станет доступна для устройств Android и компьютеров под управлением Windows 11. Это улучшит опыт многих пользователей, у которых отсутствует веб-камера или у которых установлена некачественная. Однако меня волнует, будет ли эта функция так же эффективной, как Continuity Camera на устройствах Apple, где все работает очень плавно. Я уже зарегистрировался в программе предварительной оценки и планирую протестировать эту функцию, чтобы поделиться с вами результатами.