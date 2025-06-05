Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенним анонсом

Китайские инсайдеры вновь взбудоражили фанатов Xiaomi – по слухам, грядущий Xiaomi 16 получит просто гигантский аккумулятор на 7000 мАч! Это серьезный апгрейд по сравнению с 5240 мАч у текущей модели.

Ранние утечки говорили о 6800 мАч, потом фигурировала формулировка "больше 6500", но теперь появилась конкретная цифра. Если верить источникам, смартфон сохранит компактные габариты с экраном около 6,3 дюйма (против 6,39" у предшественника).

Но батарея – не единственный козырь новинки. Ожидается плоский OLED-дисплей, топовый Snapdragon 8 Elite 2 и тройная камера с тремя 50-МП модулями. Основной сенсор будет крупным (1/1,3"), а в комплекте может оказаться перископический телеобъектив.

Официальная презентация пройдет в конце сентября – осталось совсем немного, чтобы проверить, какие из слухов окажутся правдой. Одно можно сказать точно: с такой батареей Xiaomi 16 сразу попадет в список самых автономных флагманов года!