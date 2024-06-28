Запустилась тестовая версия сервиса проверки текстов на ИИ GigaChek

"Сбер" представил технологию GigaChek, которая позволяет определять, был ли текст написан человеком или сгенерирован искусственным интеллектом. Демо-версию этого сервиса можно опробовать на сайте или через чат-бот в Telegram.

Эта технология будет полезна для проверки дипломов, диссертаций и других научных работ. Ею смогут воспользоваться редакторы для проверки текстов копирайтеров и писателей, а также владельцы пабликов для выявления комментариев, созданных нейросетями. В настоящее время текст оценивается на основе его содержания. В будущем технология будет усовершенствована для проведения интервального поиска.

Наша цель — достичь такого уровня качества, чтобы обход технологии требовал искажения текста до степени, делающей его непригодным для реальных задач. Например, диплом с разбросанными символами „;“ не пройдет нормоконтроль, а комментарий в паблике сразу будет выделяться.

После официального запуска сервиса компания подготовит инструменты API для интеграции технологии.