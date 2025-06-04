ZTE анонсировала новый бюджетник Blade A76 с ёмкой батареей и современным чипсетом

ZTE тихо представила новый смартфон линейки Blade – модель A76. Устройство появилось на официальном сайте бренда в Болгарии, раскрыв свои основные характеристики. Это типичный представитель бюджетного сегмента, но с несколькими приятными бонусами.

Главной фишкой новинки стал огромный 6,75-дюймовый HD+ экран с каплевидным вырезом – не самый четкий, но зато большой. Под капотом установлен 5G-чипсет в паре с 6 ГБ оперативной памяти, что для бюджетника вполне неплохо. Аккумулятор на 5000 мАч обещает хорошую автономность, хотя скорость зарядки пока не уточняется.

Дизайн соответствует современным трендам – круглый модуль камеры на задней панели с основным 50-мегапиксельным сенсором и дополнительным датчиком (точные характеристики которого пока держатся в секрете). Корпус толщиной всего 8,2 мм получил защиту от брызг по стандарту IP54. Покупателям предложат два цветовых варианта – классический черный и насыщенный синий.

ZTE пока не раскрыла полные характеристики и цену устройства, но учитывая позиционирование Blade A76, он явно будет конкурировать с другими доступными 5G-смартфонами в своем классе. Осталось дождаться официального анонса, чтобы узнать все детали.