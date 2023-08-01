NEXUS и Mechanics VoiceOver поработают над русской озвучкой TMNT: Shredder's Revenge

Творческое Объединение NEXUS и Mechanics VoiceOver объявили о начале работы над русской озвучкой Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.
Роли черепашек озвучат Даниил Эльдаров, Александр Дасевич, Дмитрий Филимонов и Дмитрий Полонский (легендарный Микеланджело из 90х)
Также в записи примут участие приглашённые гости: Сыендук, Кинаман и другие.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла в 2022 году и быстро завоевала признание критиков и игроков как любовное письмо к классическим аркадным играм Teenage Mutant Ninja Turtles, которые поклонники с любовью вспоминают.
А что собственно озвучивать собрались: Kiya и Turtle Power? У Грута в стажах галактики больше реплик чем у черепах в этой игре.
У них одни только анонсы, где результаты?
А русский текст надобы
озвучка конечно хорошо, но с оригиналом как по мне куда-лучше
Лол, что? Там нет чего озвучивать. Еще бы Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection озвучили