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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge 16.06.2022
8.4 303 оценки

NEXUS и Mechanics VoiceOver поработают над русской озвучкой TMNT: Shredder's Revenge

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butcher69
Новости

Творческое Объединение NEXUS и Mechanics VoiceOver объявили о начале работы над русской озвучкой Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Роли черепашек озвучат Даниил Эльдаров, Александр Дасевич, Дмитрий Филимонов и Дмитрий Полонский (легендарный Микеланджело из 90х)

Также в записи примут участие приглашённые гости: Сыендук, Кинаман и другие.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вышла в 2022 году и быстро завоевала признание критиков и игроков как любовное письмо к классическим аркадным играм Teenage Mutant Ninja Turtles, которые поклонники с любовью вспоминают.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZooL22

А что собственно озвучивать собрались: Kiya и Turtle Power? У Грута в стажах галактики больше реплик чем у черепах в этой игре.

2
Simple Jack
0
Omnia Smirnow

У них одни только анонсы, где результаты?

2
Punisher1

А русский текст надобы

1
Юркец

озвучка конечно хорошо, но с оригиналом как по мне куда-лучше

0
Tiberius684
0
AlexFullBeast

Лол, что? Там нет чего озвучивать. Еще бы Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection озвучили

0