Мрачный экшен Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin должен выйти до лета 2025 года ©

Издатель THQ Nordic в рамках собственного мероприятия на днях официально анонсировал необычную игру про Черепашек-ниндзя под названием Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Дебютный трейлер игры интриговал таинственными кадрами и мрачными намеками, однако разработчики решили умолчать даже о приблизительной дате релиза проекта. Согласно последней информации, выход Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin придется подождать, как минимум до следующего года.

В сети появилось предположение, что релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin должен состояться до мая 2025 года. Это не просто фанатские теории или заявления анонимных инсайдеров. Эта теория имеет весьма логичное обоснование. Дело в том, что разработка игры частично финансируется инвестициями из Германии. Внимательные пользователи обнаружили документ, в котором упоминается выделение около 3 миллионов евро на загадочную игру под кодовым названием Super Shotgun. Предполагается, что за ним стоит Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, релиз которого должен состояться не позднее лета 2025 года.

Главной особенностью Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin станет мрачная история, где главным героем будет лишь один герой из известной команды Черепашек-ниндзя. Проект создается для ПК и консолей.