Файтингу Tekken 5 исполнилось 19 лет и продюсер серии вспомнил о былых временах

В связи с девятнадцатой годовщиной выхода Tekken 5 несменный продюсер серии Кацухиро Харада раскрыл в своем Twitter интересную предысторию, связанную с разработкой игры.

"В то время мы разрабатывали программное обеспечение, говоря, что запишем на диск все, что придет нам в голову", - написал Харада. "У нас не было плана с самого начала, мы просто работали над игрой по мере того, как нам приходили идеи".

Спустя несколько дней после объявления о двух миллионах проданных копий Tekken 8 продюсер с удовольствием рассказал о том, как все изменилось за эти годы и насколько спонтанным может быть творческий процесс.

"С самого начала мы решили включить Starblade в качестве дополнения, но режим Devil Within и аркадные эмуляции Tekken, Tekken 2 и Tekken 3 были разработаны на скорую руку. В то время никто не осуждал нас за такой подход, в конце концов, мы все были незрелыми".

Раньше портирование и разработка велись гораздо быстрее и с гораздо меньшими затратами (для нас и других), чем сегодня. Сейчас все совершенно по-другому: все стало огромным, затраты резко возросли, и это занимает гораздо больше времени. По мере того как игры становились важной индустрией, появлялись различные заинтересованные стороны. Появляется все больше людей, самопровозглашающих себя представителями игровой индустрии, и руководителей, которые не являются создателями, не имеют опыта разработки и не учитывают мнение сообщества напрямую. Если подумать, кажется, что с каждым годом становится все больше и больше людей, которые, когда я пытаюсь реализовать какую-то идею, говорят: "Не делай это только ради идеи или из страсти". Я много чего сделал, руководствуясь идеей, и именно поэтому у нас есть тот фундамент, который мы имеем сегодня, но я думаю, что люди, не имеющие опыта творческой деятельности, не понимают этого. Вот насколько зрелой стала эта индустрия. Тем не менее, как бы хорошо и умно ни был спланирован проект, никто не может гарантировать, что игра будет успешной до самого конца. Это единственное, что не изменилось!