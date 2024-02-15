Продажи Tekken 8 достигли 2 миллионов копий за 3 недели

Продажи Tekken 8 превысили 2 миллиона копий после запуска 26 января, сообщила сегодня Bandai Namco в своем финансовом отчете за третий квартал 2023-2024 годов. По словам компании, объем продаж Tekken 8 «лучше, чем они надеялись на данный момент».
Это остается одним из положительных моментов для японского разработчика-издателя, особенно с учетом трудного запуска Blue Protocol, опубликованного Amazon Games, в Японии в июне прошлого года. Взгляд Bandai Namco на бесплатную онлайн-ролевую игру, во многом напоминающую Genshin Impact, не вызвал большого интереса. В финансовом отчете говорится, что компания понесла убытки от обесценения в размере 21 миллиарда иен, большая часть которых связана с Blue Protocol.
Тем не менее, Tekken 8 остается успешным продуктом для Bandai Namco, и в ближайшем будущем появятся сезонные DLC для игры. В DLC первого сезона уже подтвержден фаворит фанатов Эдди Гордо в качестве одного из дополнений к составу, и, по слухам, еще несколько бойцов.
Что касается Blue Protocol, то, по слухам, игра выйдет во всем мире позднее в этом году на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Ну вот и красавцы! Даже отсутствие денувы не помешала хорошо стартануть!