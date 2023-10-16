Экоактивисты сорвали турнир по Tekken 7 и обвинили игроков в "уходе от реальных проблем" ©

Относительно спокойные будни геймерского сообщества были нарушены странной и даже агрессивной акцией экологических активистов. Борцы за справедливость из группы Just Stop Oil ворвались на турнир по Tekken 7, где они прервали финальный матч, повредив дорогостоящее оборудование и обвинив игроков в игнорировании современных проблем.

Инцидент произошел на игровой выставке EGX 2023, в рамках которой проходил турнир по файтингу Tekken 7 с призовым фондом в 5 000 фунтов стерлингов. Прямо во время решающего боя между финалистами KaneAndTrench и Joka на сцену ворвались британские экологические активисты, которые сорвали турнир. Они облили мониторы и сцену оранжевой краской, из-за чего организаторам пришлось сделать вынужденный перерыв на 45 минут, чтобы заменить оборудование.

Позднее представители Just Stop Oil объяснили свой поступок тем, что люди не должны 'уходить от реальных проблем нашего мира' в игровые миры.

Видеоигры позволяют нам уйти в новые и захватывающие измерения, но физика реального мира вот-вот приведет к гибели миллиардов людей. Если в этот момент в атмосферу попадет еще больше углерода, игра будет окончена. Геймеры сотрудничают, чтобы победить, а нам нужны эти навыки, чтобы выжить. Каждый должен сделать шаг вперед и присоединиться к гражданскому сопротивлению против новых месторождений нефти и газа, потому что это не игра. Давайте объединимся, чтобы сделать этот мир безопасным, чтобы мы могли вернуться к исследованию киберпространства.

— заявили экоактивисты.

Геймеры такое послание, мягко говоря, не оценили. В социальных сетях пользователи напомнили, что именно игровая индустрия и обычные игроки, в том числе, являются одними из ведущих борцов с загрязнением. Игровые студии создают игры, где учат ценить природу, а также они жертвуют миллионы долларов на сохранение лесов и животных. Во всем этом активно принимают участие игроки, как донатами, так и простой поддержкой.

Пользователи увидели в выходке Just Stop Oil обычную "провокацию для привлечения внимания", а сами активисты в очередной раз доказали, что они не занимаются "спасением, а только портят жизнь обычным людям" — подвели общий итог в комментариях.