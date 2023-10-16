Экоактивисты сорвали турнир по Tekken 7 и обвинили игроков в "уходе от реальных проблем"

Относительно спокойные будни геймерского сообщества были нарушены странной и даже агрессивной акцией экологических активистов. Борцы за справедливость из группы Just Stop Oil ворвались на турнир по Tekken 7, где они прервали финальный матч, повредив дорогостоящее оборудование и обвинив игроков в игнорировании современных проблем.
Инцидент произошел на игровой выставке EGX 2023, в рамках которой проходил турнир по файтингу Tekken 7 с призовым фондом в 5 000 фунтов стерлингов. Прямо во время решающего боя между финалистами KaneAndTrench и Joka на сцену ворвались британские экологические активисты, которые сорвали турнир. Они облили мониторы и сцену оранжевой краской, из-за чего организаторам пришлось сделать вынужденный перерыв на 45 минут, чтобы заменить оборудование.
Позднее представители Just Stop Oil объяснили свой поступок тем, что люди не должны 'уходить от реальных проблем нашего мира' в игровые миры.
Видеоигры позволяют нам уйти в новые и захватывающие измерения, но физика реального мира вот-вот приведет к гибели миллиардов людей. Если в этот момент в атмосферу попадет еще больше углерода, игра будет окончена. Геймеры сотрудничают, чтобы победить, а нам нужны эти навыки, чтобы выжить. Каждый должен сделать шаг вперед и присоединиться к гражданскому сопротивлению против новых месторождений нефти и газа, потому что это не игра. Давайте объединимся, чтобы сделать этот мир безопасным, чтобы мы могли вернуться к исследованию киберпространства.
— заявили экоактивисты.
Геймеры такое послание, мягко говоря, не оценили. В социальных сетях пользователи напомнили, что именно игровая индустрия и обычные игроки, в том числе, являются одними из ведущих борцов с загрязнением. Игровые студии создают игры, где учат ценить природу, а также они жертвуют миллионы долларов на сохранение лесов и животных. Во всем этом активно принимают участие игроки, как донатами, так и простой поддержкой.
Пользователи увидели в выходке Just Stop Oil обычную "провокацию для привлечения внимания", а сами активисты в очередной раз доказали, что они не занимаются "спасением, а только портят жизнь обычным людям" — подвели общий итог в комментариях.
Игроки в Теккен должны были наказать обнаглевших активистов в рукопашной.
Возможно, они в чём-то и правы, как и многие другие активисты. Но, блять, почти все они ведут себя как конченные мрaзоты, которым только и хочется, что ударить кулаком по лицу. Громить всё вокруг, срывать выступления и в агрессивной форме навязывать всем своё мнение - не лучшая стратегия, они об этом не думали?.. Только негатив вызывают в свой адрес, но никак не повод задуматься о планете.
Смысл не в том чтобы донести свою позицию, а чтобы привлечь внимание к своему движению, любыми средствами. По уровню где то на уровню тех кто льет краску на картины в музеях.
Сами же активисты по глупости или намеренно игнорируют тот факт что добыча ресурсов происходит для удовлетворения спроса, а не насильно пичкают этим людей как пытаются преподносить.Бессмысленно, глупа, и не нужно даже обсуждать, вот какие выводы можно сделать
Молодцы и чо дальше? Книжки сжигать начнут, чтобы люди не убегали от реальных проблем? Господи, сколько же на земле в 21 веке дегенератов, которые любые благие дела и стремления испоганят своим идиoтизмом.
А эти недоумки по ресторанам ещё не начали бегать и обливать фекалиями посетителей, а так же кухню. Ведь как можно в то время, когда грета тунберг загибается из-за страданий несчастного цветочка, засохшего у обочины оживлённой трассы (ежедневные конфликты и убийства людей не в счёт, для экошизы - это вообще не важно) жрать, жрать и жрать. Нужно переживать и страдать ежесекундно, ведь так плохо цветочкам и животным (я не говорю, что им хорошо, но кому сейчас легко?).
Почему не ворвались на турнир ММА, чтоб люди в спорт не уходили от реальных проблем?
Потому что в ММА их могут в*ебать.
Экоактивисты - это те, которых надо в подворотне избивать.
Более двуличной мерзости найти трудно. Как я говорю "покупают экопакеты, а бычки мимо мусорников бросают".
обожаю, прям кулак чешется, людей, кто любит обобщать просто с ничего)
ну так а в чём он не прав,чесоточный?
экодебилисты
у политиканов акции устраивайте свои
политиканы их крышуют, поэтому они не будут кусать кормящую руку.
А что, охраны там никакой не было? Активисты совсем шизанулись.
То есть их волнует какой-то углерод, а не то, что творится в Израиле и других странах? Они совсем слепые?
Интересно, а они эту акцию спланировли путём переписки почтовыми голубями, или пользовались благами цивилизации (смартфонами)?
Дегенераты, что сказать
Мда, с такими активистами природу скоро ненавидеть будут.
Проплаченные шизики, филиал соросятины.
Экоактивисты делать все что их не любили тем самый превращаю своб деятельность в цирк .
Так и есть, ради привлечения к себе внимания эти "экоактивисты" просто портят другим жизнь. Вместо того, чтобы организовывать сборы, коллаборации, грамотно освещать проблемы экологии и призывать к их решению, люди просто создают скандальную ситуацию. А это вызывает только негатив, а не желание решать экологические проблемы. Получается антиреклама какая-то.
экоактивисты это фанатики больные на голову люди или просто рубят баблишко
Вопрос: А что люди могут сделать вообще с изменением климата, с тем что качают нефть, газ? Ну так выкачивание газа и нефти это прибыль, просто так добычу не остановят. То что люди перестанут играть в игры, ничего не изменится.