Bandai Namco представила боевой пропуск для Tekken 8

Tekken 8 вызвала немало негативной реакции, когда в начале этого месяца Bandai Namco добавила в игру микротранзакции. Теперь, что, вероятно, вызовет еще больше гнева, компания сообщила, что добавляет в игру дополнительные возможности монетизации.
Новое обновление выйдет для Tekken 8 1 апреля, и хотя его основной целью будет добавление поддержки персонажа из DLC Эдди Гордо, который выйдет в тот же день, оно также представит боевой пропуск. У Tekken Pass будет бесплатный уровень, который игроки смогут повышать, выполняя ежедневные задания и еженедельные миссии в онлайн-матчах, чтобы разблокировать «различные предметы».
Bandai Namco не предоставила конкретных подробностей о том, что это будут за предметы. Кроме того, будет доступен платный уровень, который, помимо предметов, которые Bandai Namco называет «еще более роскошными», также позволит игрокам разблокировать Tekken Coins, чтобы тратить их во внутриигровом магазине.
Когда Tekken 8 подверглась критике со стороны игроков за включение микротранзакций после запуска, директор Кацуро Харада защищал это решение, ссылаясь на «меняющиеся времена» и «растущие затраты». Сообщив, что затраты на разработку Tekken 8 были почти в три раза выше, чем у Tekken 7, он сказал:
«Многие пользователи хотят, чтобы игра работала и поддерживалась в течение длительного времени. Постоянное обновление игры стоит денег».
Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК. По всему миру было продано более 2 миллионов копий.
Харада конечно такой молодец.
Для начала надо, чтобы игра была интересна всё это время. Новыми персами и внешками сложно заставить закидывать деньги людей, которые уже отвалили за копию около 40-50 баксов. Не спорю, Теккен вышел интересным и против микротранзакий ради внешек я ничего против не имею. Однако, сомневаюсь, что добавиться какой-то контент кроме новых персонажей и их альтернативных концовок.
Другой вопрос, если будут полноценные DLC, с продолжением сюжета и новые режимы