Демо-версию Tekken 8 для ПК взломали и получили доступ к закрытым бойцам

Неизбежно, что после того, как клиент закрытой бета-версии Tekken 8 был взломан и многие люди получили к нему неограниченный доступ, недавно выпущенную демо-версию Steam постигла та же участь.
Злоумышленники получили доступ к режиму «Практика» и некоторым другим функциям, а также, как сообщается, смогли получит доступ к закрытым бойцам и выбрать среди Фэна, Ло, Аски, Джека-8, Лили, Цзюня, Кинга, Сяоюй, Стива, Брайана, Шахина, Панды и Азучены. Официально для бета-тесты были заявлены только Джин, Казуя, Пол и Нина Уильямс.
Всё, качаем!
Пожалуй, сюжет в ютубе посмотрю, продолжу дальше играть в Tekken Tag Tournament 2 (на RPCS3).
Да боже, почему взламывают всё подряд. От несуществующих игр до исходков кодов ААА студий, но не могут взломать игры с простой защитой.
какой это простой защитой? денуво как раз не простая.
А на этих играх нет защиты, как и на исходников кода потому и взламывают
Старый добрый Cheat Engine.
Последнее время одни сливы, взломы. Видимо определенная группа людей взялась за это дело.
Если бы.. Куча лицензии последних лет так и не взломано. Да практически ничего.
Так взламывают не игры, если ты не заметил. А всю сопутствующую информацию.