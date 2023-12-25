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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 131 оценка

Демо-версию Tekken 8 для ПК взломали и получили доступ к закрытым бойцам

monk70
Новости

Неизбежно, что после того, как клиент закрытой бета-версии Tekken 8 был взломан и многие люди получили к нему неограниченный доступ, недавно выпущенную демо-версию Steam постигла та же участь.

Злоумышленники получили доступ к режиму «Практика» и некоторым другим функциям, а также, как сообщается, смогли получит доступ к закрытым бойцам и выбрать среди Фэна, Ло, Аски, Джека-8, Лили, Цзюня, Кинга, Сяоюй, Стива, Брайана, Шахина, Панды и Азучены. Официально для бета-тесты были заявлены только Джин, Казуя, Пол и Нина Уильямс.

10
8
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Всё, качаем!

0
ugf16349

Пожалуй, сюжет в ютубе посмотрю, продолжу дальше играть в Tekken Tag Tournament 2 (на RPCS3).

0
ratte88

Да боже, почему взламывают всё подряд. От несуществующих игр до исходков кодов ААА студий, но не могут взломать игры с простой защитой.

0
RavenW89

какой это простой защитой? денуво как раз не простая.
А на этих играх нет защиты, как и на исходников кода потому и взламывают

0
Real Slim Shady

Старый добрый Cheat Engine.

0
вупсич пупсич

Последнее время одни сливы, взломы. Видимо определенная группа людей взялась за это дело.

-5
Feliskotta

Если бы.. Куча лицензии последних лет так и не взломано. Да практически ничего.

4
вупсич пупсич Feliskotta

Так взламывают не игры, если ты не заметил. А всю сопутствующую информацию.

0