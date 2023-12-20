Демоверсия Tekken 8 получила обновление с улучшениями игрового процесса

До выхода следующей амбициозной части Tekken остается чуть больше месяца. Разработчики из Bandai Namco успевают не только заниматься финальной полировкой файтинга, но и активно отвечать на просьбы своего сообщества. Недавно игроки столкнулись с проблемами в демоверсии Tekken 8, на что оперативно отреагировали авторы и выпустили специальное обновление с улучшением игрового процесса.
Как сообщается, демоверсия Tekken 8 была обновлена до версии 1.00.02. Патч приносит общее улучшение стабильности файтинга, исправление некоторых неточностей в локализации и улучшает режим "Битва с призраком". Все улучшения уже доступны для игроков на PS5, где демка доступна с 14 декабря. Пользователям Xbox и ПК придется подождать до 21 декабря, когда состоится выход пробной версии игры на этих платформах.
Xbox X|S и Steam будут использовать уже обновленную версию, поэтому игрокам ничего докачивать не придется. Также разработчики обещают следить за отзывами игроков и в случае необходимости готовы выпустить дополнительные обновления. Кроме того, мнения пользователей учитываются и будут учтены в релизной версии файтинга, особенно в области баланса некоторых бойцов.
Tekken 8 выйдет 26 января на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.