Файтинг Tekken 8 хорошо стартовал в Steam: Mortal Kombat 1 повержен, но Street Fighter 6 дает сдачи

Tekken 8 недавно появился в Steam, и данные о его дебюте более чем положительные. Файтинг достиг пика в 49 977 одновременных игроков, и даже на момент написания этой статьи игра не слишком далеко ушла от этих цифр - более 45 000 пользователей в сети.

Это большие цифры для Tekken 8, ведь пиковое количество одновременных игроков Tekken 7 в Steam составило около 18 900 пользователей. Другими словами, рост составил 167 %.

Разумеется, эта цифра не означает количество проданных копий, хотя и говорит о том, что результаты игры лучше, чем у ее предшественницы. Однако мы можем с уверенностью сказать, что интерес к Tekken выше, чем в прошлом, по крайней мере, в Steam. К сожалению, консольные данные недоступны, поэтому мы не можем получить полную картину ситуации.

Игра от Bandai Namco обошла Mortal Kombat 1 в Steam. Последняя остановилась на отметке 38 129 одновременных игроков на платформе Valve. За последний месяц игра Warner Bros. достигла максимума в 5 000 одновременных игроков, но давайте вспомним, что с момента ее выхода прошло около четырех месяцев.

Тем не менее Tekken 8 не смогла победить Street Fighter 6, пик которой пришелся на 70 573 одновременных пользователя. Кроме того, на момент написания статьи в игре находилось более 18 000 пользователей, что совсем неплохо для игры, которая вышла около восьми месяцев назад.