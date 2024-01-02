Игроки, страдающие дальтонизмом, подвергли критике опции доступности в Tekken 8

Фильтр для игроков, страдающих дальтонизмом, в Tekken 8 был встречен прохладно людьми с нарушениями зрения и экспертами по доступности. На платформе X (бывший Twitter) игроки с дальтонизмом жалуются на представленные опции и решения.

Видеоролик, демонстрирующий монохромный фильтр с горизонтальными и вертикальными полосами, стал вирусным, набрав на платформе X около 10 миллионов просмотров. Многие геймеры хвалят Bandai Namco за то, что она обратилась к этой теме и предложила интересное решение, но игроки, страдающие от дальтонизма, не разделяют всеобщего одобрения. Среди жалоб - головные боли и боль в глазах.

Менеджер по доступности Electronic Arts Морган Бейкер высказалась по поводу вирусного видео. Она попросила не ставить метку под видео, поскольку оно вызывает у нее мигрень. Ян Гамильтон, специалист по доступности игр, также затронул эту тему. Он призвал Кацухиро Хараду, создателя, связанного с серией Tekken уже более 30 лет, убрать фильтры из игры, опасаясь последствий для здоровья некоторых игроков. По словам специалиста, подход к фильтрам хороший, но его нужно переработать, ориентируясь на игроков с ослабленным зрением, которым они могут реально помочь.

В ответ на обвинения Кацухиро Харада, объяснил, что в игре будет доступно несколько вариантов модификации фильтров, которые позволят людям, страдающим дальтонизмом, настраивать изображение. Харада сообщил, что при работе над настройками разработчики сотрудничали с исследовательскими институтами и сообществами, и что игроки, тестирующие решение на практике, остались довольны. В своем заявлении разработчик особо подчеркнул, что фильтры не смогут помочь всем.

Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.