Начался очередной этап бета-теста Tekken 8

На ПК, PS5 и Xbox Series X|S начался очередной этап бета-тестирования Tekken 8, главной целью которого является проверка сетевой инфраструктуры игры в рамках подготовки к ее релизу. Тем самым Bandai Namco желает убедиться в том, что игра и серверы не вызовут серьезных проблем во время релиза.
Также разработчик хочет потестировать работу Tekken Fight Lounge - специальной игровой очереди, в которой игроки могут общаться друг с другом. По всей видимости, для разработчиков этот элемент очень важен, и они связывают с ним большие надежды.
При этом стоит отметить, что надежда на участие в бете может быть несколько разочарована. Дело в том, что коды доступа были разосланы только тем, кто зарегистрировался в программе заранее. Впрочем, вряд ли это особенно узкий круг лиц, поскольку, по данным Bandai Namco, было разослано более 180 000 приглашений.
Релиз Tekken 8 запланирован на 26 января 2024 года для PC, PS5 и Xbox Series X|S.