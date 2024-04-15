Патч для Tekken 8 принесет изменения в балансе и новые скины

Bandai Namco готовится выпустить очередное обновление для Tekken 8 и уже раскрыла, что именно оно принесет с собой. Патч выйдет 16 апреля, он будет относительно небольшим, с парой заметных дополнений и изменений.
Для начала во внутриигровой магазин будут добавлены новые предметы в виде скинов для аватаров семи персонажей. Добавление микротранзакций в Tekken 8 после запуска оказалось спорным (особенно в сочетании с недавним введением боевого пропуска), но у тех, кто ищет более разнообразную косметику, скоро появится больше вариантов для выбора.
Кроме того, грядущий патч исправит ошибки и внесет изменения в баланс ряда движений и бойцов. Кроме того, недавно добавленный DLC-персонаж Эдди Гордо получит стартовый ранг в сетевых режимах, который теперь будет соответствовать рангу существующих персонажей.
Вы можете ознакомиться с просмотреть полный текст изменений патча здесь.
Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Пока все костюмы за отдельную плату у них вышли так себе, так контент стоило сделать бесплатным.