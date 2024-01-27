Продюсер Tekken ответил фанатам, которые мечтают увидеть Тифу в игре

Вчера состоялся релиз Tekken 8, долгожданной новой главы классического файтинга от Bandai Namco. Несмотря на то, что в игре уже довольно обширный ростер: на старте доступны 32 бойца, в будущем ожидается появление новых персонажей в виде дополнительного контента.
Одним из самых востребованных фанатами персонажей является Тифа Локхарт из Final Fantasy VII. Запросов было так много, что продюсер Tekken Кацухиро Харада даже заговорил об этом. Хотя Тифа, по его словам, является "привлекательным" персонажем, сам продюсер говорит, что еще ничего не решено относительно гостевых персонажей, которые появятся в игре.
Мы все знаем, что она привлекательна, и я это понимаю. Но мы еще ничего не решили насчет приглашенных персонажей и т.д.
Tekken 8 уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Почему бы и нет!