Рейтинг самых популярных бойцов в Tekken 8 возглавил новичок франшизы..

Кацухиро Харада, продюсер игровой серии Tekken, впервые после релиза Tekken 8 рассказал о самых популярных героях файтинга. В длинном видео на YouTube-канале «Harada's Bar» директор игры рассказал, что собранные данные касаются как онлайн-, так и офлайн-матчей и что в общей сложности в рейтинг попало 34 бойца.
Как ни странно, первое почетное место досталось Рейне, а это значит, во франшизе появился еще один боец, способный покорить сердца игроков. В то же время Лидия, DLC-персонаж, оказалась в самом низу списка. В середине списка, на 14-м месте, оказался еще один новичок - Азусена..
Ниже представлен список самых популярных бойцов в Tekken 8:
- Reina
- King
- Jin
- Kazuya
- Dragunov
- Hworang
- Bryan
- Steve
- Yoshimitsu
- Law
- Lili
- Victor
- Paul
- Azucena
- Jun
- Devil Jin
- Asuka
- Lee
- Lars
- Feng
- Nina
- Xiaoyu
- Alisa
- Leo
- JACK-8
- Eddy
- Leroy
- Raven
- Claudio
- Kuma
- Lidia
- Shaheen
- Zafina
- Panda
Tekken 8 доступен для PS5, Xbox Series и ПК.
Ну не знаю, я всегда за Джонни Кейджа играл.
С каждым новым Tekken, новички всё хуже и хуже. На кой чёрт нужна эта Азусена, если есть гораздо более крутая Катарина? Присутствие Рейны не имеет никакого смысла, если есть Ларс, а Хейхачи жив. Вместо неё лучше бы была Джози. А Виктор... Я бы скорее был рад видеть всеми ненавистного Гигаса, чем его
Рейна это Тифа хотели получайте и так все довольны
Ну Рейна более хаотичный стиль боя, чем у них так что смысл есть.