Рейтинг самых популярных бойцов в Tekken 8 возглавил новичок франшизы..

Кацухиро Харада, продюсер игровой серии Tekken, впервые после релиза Tekken 8 рассказал о самых популярных героях файтинга. В длинном видео на YouTube-канале «Harada's Bar» директор игры рассказал, что собранные данные касаются как онлайн-, так и офлайн-матчей и что в общей сложности в рейтинг попало 34 бойца.

Как ни странно, первое почетное место досталось Рейне, а это значит, во франшизе появился еще один боец, способный покорить сердца игроков. В то же время Лидия, DLC-персонаж, оказалась в самом низу списка. В середине списка, на 14-м месте, оказался еще один новичок - Азусена..

Ниже представлен список самых популярных бойцов в Tekken 8:

Спойлер

Reina King Jin Kazuya Dragunov Hworang Bryan Steve Yoshimitsu Law Lili Victor Paul Azucena Jun Devil Jin Asuka Lee Lars Feng Nina Xiaoyu Alisa Leo JACK-8 Eddy Leroy Raven Claudio Kuma Lidia Shaheen Zafina Panda

Tekken 8 доступен для PS5, Xbox Series и ПК.