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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 574 оценки

Рейтинг самых популярных бойцов в Tekken 8 возглавил новичок франшизы

Gruz_
Новости

Кацухиро Харада, продюсер игровой серии Tekken, впервые после релиза Tekken 8 рассказал о самых популярных героях файтинга. В длинном видео на YouTube-канале «Harada's Bar» директор игры рассказал, что собранные данные касаются как онлайн-, так и офлайн-матчей и что в общей сложности в рейтинг попало 34 бойца.

Как ни странно, первое почетное место досталось Рейне, а это значит, во франшизе появился еще один боец, способный покорить сердца игроков. В то же время Лидия, DLC-персонаж, оказалась в самом низу списка. В середине списка, на 14-м месте, оказался еще один новичок - Азусена..

Ниже представлен список самых популярных бойцов в Tekken 8:

Спойлер
  1. Reina
  2. King
  3. Jin
  4. Kazuya
  5. Dragunov
  6. Hworang
  7. Bryan
  8. Steve
  9. Yoshimitsu
  10. Law
  11. Lili
  12. Victor
  13. Paul
  14. Azucena
  15. Jun
  16. Devil Jin
  17. Asuka
  18. Lee
  19. Lars
  20. Feng
  21. Nina
  22. Xiaoyu
  23. Alisa
  24. Leo
  25. JACK-8
  26. Eddy
  27. Leroy
  28. Raven
  29. Claudio
  30. Kuma
  31. Lidia
  32. Shaheen
  33. Zafina
  34. Panda

Tekken 8 доступен для PS5, Xbox Series и ПК.

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4
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ПетроНепетро
Рейтинг самых популярных бойцов в Tekken 8 возглавил новичок франшизы..

Ну не знаю, я всегда за Джонни Кейджа играл.

0
Gradient_Zero

С каждым новым Tekken, новички всё хуже и хуже. На кой чёрт нужна эта Азусена, если есть гораздо более крутая Катарина? Присутствие Рейны не имеет никакого смысла, если есть Ларс, а Хейхачи жив. Вместо неё лучше бы была Джози. А Виктор... Я бы скорее был рад видеть всеми ненавистного Гигаса, чем его

-5
Alex40001

Рейна это Тифа хотели получайте и так все довольны

-1
Лобо

Ну Рейна более хаотичный стиль боя, чем у них так что смысл есть.

0