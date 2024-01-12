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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 151 оценка

Робот Алиса демонстрирует свои боевые навыки в новом геймплейном трейлере Tekken 8

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий робота-гиноида Алису в действии.

Впервые Алиса появилась в аркадной версии Tekken 6. Несколько дней назад авторы файтинга показали геймплей за милую Панду.

Tekken 8 - это следующая глава в захватывающей файтинг-саге, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.

4
9
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 9
Ваш комментарий
stalker d.t.

самый четкий удар головой, какой может быть

2
Simon Pikalov

Яндекс одобряет!

0
hamsta

шо ты голова

0
Madfury

О, это моя.

0
Zlobin_Evgeny

В Tekken 6 на ней игралось прям кайфово

0
GullibleCelia

Вот бы добавили национальный наряд, как это было в 6 части)

0
AndralStormborn

Что у нее на ногах одето и обуто, о ужас

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx
Спойлер
-1
xxREMAGxxIxxGAMERxx

01:50 Гооол!

-1