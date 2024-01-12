Робот Алиса демонстрирует свои боевые навыки в новом геймплейном трейлере Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий робота-гиноида Алису в действии.
Впервые Алиса появилась в аркадной версии Tekken 6. Несколько дней назад авторы файтинга показали геймплей за милую Панду.
Tekken 8 - это следующая глава в захватывающей файтинг-саге, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.
самый четкий удар головой, какой может быть
Яндекс одобряет!
шо ты голова
О, это моя.
В Tekken 6 на ней игралось прям кайфово
Вот бы добавили национальный наряд, как это было в 6 части)
Что у нее на ногах одето и обуто, о ужас
01:50 Гооол!