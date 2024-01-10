В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали Панду

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий Панду в действии.
Впервые, Панда появилась в Tekken 3 и с того момента присутствовала во всех основных играх серии, а также в некоторых спин-оффах.
Tekken 8 представляет собой следующую главу в захватывающей истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит снова вступить в арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.
Тупой перс
В японском стиле всё, панд они любят
Это не отменяет, тупой перс и не разу его не вырезали, за то других убрали.
Баран, панда это символ Китая
символ японии это жывотное похожее на енота
На личности переходим да, где то писал что это символ японии ?
Довольно привлекательный персонаж для определённой аудитории, только из-за него некоторые игру купят
ни когда не понимал данного перса, ерунда же нет?
согласен, Кума куда круче!!
Согласен и тупой сюжет всегда с этой пандой.