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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 150 оценок

В новом геймплейном трейлере Tekken 8 показали Панду

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий Панду в действии.

Впервые, Панда появилась в Tekken 3 и с того момента присутствовала во всех основных играх серии, а также в некоторых спин-оффах.

Tekken 8 представляет собой следующую главу в захватывающей истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит снова вступить в арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия доступна уже сейчас.

12
14
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Unicorling
3
jax baron

Тупой перс

0
Unicorling

В японском стиле всё, панд они любят

0
jax baron Unicorling

Это не отменяет, тупой перс и не разу его не вырезали, за то других убрали.

0
Ваtоn Unicorling

Баран, панда это символ Китая
символ японии это жывотное похожее на енота

-1
Unicorling Ваtоn

На личности переходим да, где то писал что это символ японии ?

1
Unicorling jax baron

Довольно привлекательный персонаж для определённой аудитории, только из-за него некоторые игру купят

1
Zlobin_Evgeny

ни когда не понимал данного перса, ерунда же нет?

0
Jinol

согласен, Кума куда круче!!

3
jax baron

Согласен и тупой сюжет всегда с этой пандой.

1