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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.4 416 оценок

Руководитель Tekken 8 пообещал усилить борьбу с читами

Gruz_
Новости

После многочисленных сообщений о фактах жульничества в Tekken 8, поступивших за последние недели, директор игры Кацухиро Харада сообщил об ужесточении наказаний. Начиная с этой недели Bandai Namco не пожалеет усилий, чтобы создать максимально комфортную атмосферу для честных игроков.

В своем сообщении в сети X г-н Харада написал, что его команда начала принимать меры по блокировке учеток любителей поиграть без правил. По его словам, уже определены два типа наказаний: постоянный бан и бан с ограничением по времени.

Эти меры стали следствием жалоб сообщества на случаи нарушения правил игры в Tekken 8, среди которых "намеренное отсоединение, читерство, взлом или установка неприемлемых модов, а также несоответствующая кастомизация или имя игрока".

Однако на этом компания Bandai Namco не остановится. Позже в этом месяце разработчики планируют "расширить сферу охвата" с целью выявления случаев читерства. Стратегия направлена на отслеживание несоблюдения правил, изложенных в лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULA).

Tekken 8 доступна на платформах PS5, Xbox Series и PC.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Кто уже встречал читеров и как это проявляется?

0
Vurdalak

1. Автоматическое реагирование на удары;

2. Отключение сети в случае потенциального проигрыша, с целью сохранения очков, влияющих на ранк;

3. Возможно, макросы для серий ударов.

Больше не знаю.

0
UnrealisticGeoffrey Vurdalak

Ну макросы на каждом втором геймпаде есть для ПК. Вообще я с пс5 обрубил кросс платформу просто.

0
Vurdalak UnrealisticGeoffrey

Я играю на ПК, но использовать макросы считаю ниже своего достоинства. Пусть против меня используют - посмотрел бы, что они будут делать на каком нибудь турнире.

0
UnrealisticGeoffrey Vurdalak

Да таким людям фо фан читы, на турнирах они не играют, за очень редким исключением.

0
Vurdalak UnrealisticGeoffrey

на хай ранках, мне кажется, они тоже в качестве исключения

0
ivanposevkin

если моды попадут под это что ж это хренова люди сразу перестанут играть в эту игру. Читеры я согласен этих выродков надо херачить. Но моды это уже чересчур.

0
Vurdalak
ℍ𝕖п𝕡и𝕖𝕄л𝕖𝕄ы𝕩 модов
0
Анна Кранцове

В этом мусоре кто то играет с читами че за долбаеб*? пора тебе теккен на кладбище

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