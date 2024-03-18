Руководитель Tekken 8 пообещал усилить борьбу с читами

После многочисленных сообщений о фактах жульничества в Tekken 8, поступивших за последние недели, директор игры Кацухиро Харада сообщил об ужесточении наказаний. Начиная с этой недели Bandai Namco не пожалеет усилий, чтобы создать максимально комфортную атмосферу для честных игроков.
В своем сообщении в сети X г-н Харада написал, что его команда начала принимать меры по блокировке учеток любителей поиграть без правил. По его словам, уже определены два типа наказаний: постоянный бан и бан с ограничением по времени.
Эти меры стали следствием жалоб сообщества на случаи нарушения правил игры в Tekken 8, среди которых "намеренное отсоединение, читерство, взлом или установка неприемлемых модов, а также несоответствующая кастомизация или имя игрока".
Однако на этом компания Bandai Namco не остановится. Позже в этом месяце разработчики планируют "расширить сферу охвата" с целью выявления случаев читерства. Стратегия направлена на отслеживание несоблюдения правил, изложенных в лицензионном соглашении с конечным пользователем (EULA).
Tekken 8 доступна на платформах PS5, Xbox Series и PC.
Кто уже встречал читеров и как это проявляется?
1. Автоматическое реагирование на удары;
2. Отключение сети в случае потенциального проигрыша, с целью сохранения очков, влияющих на ранк;
3. Возможно, макросы для серий ударов.
Больше не знаю.
Ну макросы на каждом втором геймпаде есть для ПК. Вообще я с пс5 обрубил кросс платформу просто.
Я играю на ПК, но использовать макросы считаю ниже своего достоинства. Пусть против меня используют - посмотрел бы, что они будут делать на каком нибудь турнире.
Да таким людям фо фан читы, на турнирах они не играют, за очень редким исключением.
на хай ранках, мне кажется, они тоже в качестве исключения
если моды попадут под это что ж это хренова люди сразу перестанут играть в эту игру. Читеры я согласен этих выродков надо херачить. Но моды это уже чересчур.
В этом мусоре кто то играет с читами че за долбаеб*? пора тебе теккен на кладбище