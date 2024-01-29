Стартовые розничные продажи Tekken 8 в Британии в два с лишним раза обошли показатели Street Fighter 6

Tekken 8 вышла на прошлой неделе на фоне большого ажиотажа и широкого признания критиков. Продажи файтинга, по всей видимости, отражают его критический успех. По крайней мере, в Великобритании игра стартовала намного успешнее, чем другой недавний релиз в жанре файтинга.
Как сообщает Кристофер Дринг из GamesIndustry в Twitter, в Великобритании Tekken 8 продалась в два раза лучше, чем Street Fighter 6, вышедший в июне прошлого года. При этом файтинг от Capcom также был доступен на PS4, в то время как Bandai Namco выпустила свою игру в качестве эксклюзива для текущего поколения. Конечно, насколько близки стартовые продажи этих двух игр в регионе, если учесть еще и цифровые, - вот главный вопрос, но если физические продажи — это то, о чем можно судить, то разрыв может быть заметным.
В прошлом году я был удивлен тем, насколько низкими оказались продажи Street Fighter 6 в Великобритании на физических носителях (в цифровом виде игра продавалась отлично). Я подумал, не является ли это тенденцией жанра, но физические продажи Tekken 8 в Великобритании очень хороши и более чем в два раза превышают продажи SF6. Так что... кто знает? Может быть, дело в конкуренции.
После выхода Tekken 8 на Steam пиковый онлайн составил почти 50 000 одновременных игроков, что в два раза больше, чем у Tekken 7 за все время ее существования. Перед релизом геймдиректор и продюсер серии Кацухиро Харада также рассказал, что демоверсия игры привела к росту числа предварительных заказов.
Tekken 8 доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Недавно пиратку опробовал. Кончил. Теперь лицуху хочу.
Что-то подсказывает, что не только в Великобритании
И тем не менее игра не стоит 4к
А она и не должна стоить 4к, красная цена 1к. Ничего нового нет, игровой процесс оставили по старинке, лишь что-то переделали, улучшили. Графику улучшили, но никто не будет каждый пиксель считать и бои будут быстрыми. Играю до сих пор в tag tournament 2 на эмуляторе пс3 и не хочу переходить.
Ради сюжета? В ютубе можно взглянуть.
Цены из головы выдумываешь, ААА файтинг за 1к хочешь, ну лети на машине времени в десятые года. Хорошо, что сильно не меняют, все работает как часы и отточено годами, хотя нововведений хватает. Вон, МК меняют кардинально, и с каждой новой частью все только хуже становится. Ну и раз ты на Эмуле пердишь, тебе онлайн режимы не интересны, что говорит о многом.
Онлайн режим спокойно работает на эмуляторе пс3 и спокойно играю. Если хочешь платить по 4к, твоё дело, хомячок.
Да, работает, только мне не нужно играть с десятком задротов и ждать поиск соперника по 20 минут. "хомячек"- видимо должен оскорбится на это глупость, ведь хочу играть в современную версию со всеми удобствами, платя за свое хобби и удовольствие целых 4К, ведь я работаю для того, что бы не тратить деньги, а солить их.