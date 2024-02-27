Стоимость разработки Tekken 8 в 2-3 раза выше, чем Tekken 7. Продюсер высказался о микротранзакциях и сюжетных DLC

Стоимость разработки последнего файтинга компании Bandai Namco Entertainment, Tekken 8, в 2-3 раза выше, чем у Tekken 7.

В ответ на обсуждение в Twitter/X вопроса о включении микротранзакций в Tekken 8 продюсер Кацухиро Харада заявил, что стоимость разработки сейчас в 10 раз выше, чем в 90-е годы, и более чем вдвое или почти втрое превышает стоимость Tekken 7. По его словам, даже серверы Fight Lounge требуют больших затрат на содержание. В играх до Tekken 6 не было такого количества технических характеристик, а также отсутствовал онлайн-режим. Кроме того, по его словам, ранним играм не требовалось работать в более высоком разрешении и с большей детализацией.

Харада отметил, что сегодня фанаты хотят, чтобы игры поддерживались в течение длительного времени. По этой причине постоянное обновление игры стоит денег. Однако, по его словам, вышеупомянутые фанаты, вероятно, сохраняют лишь приятные воспоминания о прежних играх, не обращая внимания на меняющееся время и растущие расходы. Харада отметил, что экономическая ситуация и все вокруг нее меняется. Он оправдал платные микротранзакции в Tekken 8, заявив, что если команда разработчиков просто ничего не будет делать, как предположил один из пользователей Twitter/X, то игру просто забросят через несколько месяцев.

Что касается будущего DLC для сюжетного режима Tekken 8, Харада отметил, что вместо того, чтобы добавлять отдельные сюжетные сценарии для каждого персонажа, команда разработчиков добавит общий сюжет для каждого из дополнительных персонажей, включая Эдди, где-то летом. Сюжетные DLC покажут, как дополнительные персонажи были задействованы в основном сюжете игры, "Пробуждение тьмы". По его словам, основная сюжетная линия не может быть разбита на более мелкие части для каждого персонажа. Харада также сообщил, что сюжетные DLC будут предлагаться бесплатно в виде расширений сюжетного режима, в которые можно будет играть без необходимости покупать персонажей DLC.