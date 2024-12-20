Возможно, в Tekken 8 появятся новые персонажи из серии Final Fantasy

Из нового интервью порталу IGN стало известно, что Кацухиро Харада намерен добавить в Tekken 8 еще одного персонажа Final Fantasy, после того как Клайв Росфилд из Final Fantasy XVI появился в качестве DLC.

Отвечая на вопрос о возможности добавления других персонажей из Final Fantasy, Харада сказал:

Вряд ли мы ограничимся одним персонажем Final Fantasy. Было бы здорово, если бы у нас было два, кто знает. Однако это нельзя решить в одиночку.

Большинство фанатов по-прежнему надеются, что в игру добавят Тифу Локхарт, и данный вопрос, вероятно, был вызван именно этим, а сам интервьюер упомянул Клауда Страйфа.

По словам Харады, его команда не собирается ограничиваться только одним персонажем, но если появится второй, то Bandai Namco и Square Enix должны будут решить этот вопрос вместе. В прошлом Харада не раз говорил о просьбах фанатов добавить в игру Тифу.