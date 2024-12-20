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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 623 оценки

Возможно, в Tekken 8 появятся новые персонажи из серии Final Fantasy

Gruz_
Новости

Из нового интервью порталу IGN стало известно, что Кацухиро Харада намерен добавить в Tekken 8 еще одного персонажа Final Fantasy, после того как Клайв Росфилд из Final Fantasy XVI появился в качестве DLC.

Отвечая на вопрос о возможности добавления других персонажей из Final Fantasy, Харада сказал:

Вряд ли мы ограничимся одним персонажем Final Fantasy. Было бы здорово, если бы у нас было два, кто знает. Однако это нельзя решить в одиночку.

Большинство фанатов по-прежнему надеются, что в игру добавят Тифу Локхарт, и данный вопрос, вероятно, был вызван именно этим, а сам интервьюер упомянул Клауда Страйфа.

По словам Харады, его команда не собирается ограничиваться только одним персонажем, но если появится второй, то Bandai Namco и Square Enix должны будут решить этот вопрос вместе. В прошлом Харада не раз говорил о просьбах фанатов добавить в игру Тифу.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Геральт Батькович

Вместо того чтобы добавить культовую Тифу, которую все просили, они добавляют никому ненужного чувака из ФФ16.

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Nohchik1ant

серьезно, надо уволить маркетолога. У них же каждый длс персонаж ведь платный. Кто в здравом уме будет добавлять ноунейм персонажа, когда есть возможность добавить Тифу, которая подстегнет продажи. Я вот лично купил бы длс с Тифой.

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