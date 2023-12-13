Ёсимицу рубит своих врагов в новом геймплейном трейлере Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Ёсимицу, ну или просто Йошимитсу, в действии.
Самый загадочный персонаж серии, который появился еще в первой части игры в образе ниндзя с доспехами, маской демона и мечом, с каждой новой частью менял свой облик. В новой части он предстает в еще более футуристическом виде и описывается как 'механизированный космический ниндзя'.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия выйдет 14 декабря 2023 года для PlayStation и 21 декабря для Xbox Series и PC.
Помню еще в первых частях, с друзьями играли, и старились бой с помощью харакири закончить и что бы противника тоже достало, дружеская ничья ).
ёошимитсу б#ять!
Чего это он в каждой части по разному выглядит? Они не могут ему одну внешку оставить?
Мне ситх больше всех нравился :) а не Скайуокер. Но да, везде разным делают и дизайн не всегда хорош...
Так это же доспехи, странно было бы каждый раз одно и тоже, они даже Джека в каждую часть нового добавляют
ну не знаю, остальные же персы со своим узнаваемым лицом, вон Ёшимитсу в 7 части был с тентаклями, а тут опять его изменили
У него броня и меч вместо лица, такого ни с кем не спутать
Каждую часть одни и те же персы...
Ну это лучше, чем добавляли бы в игру всякую нечесть, как например в другой игре, тоже драки кстати, не помню как называется... смертельные клоуны что ли...