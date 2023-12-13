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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 126 оценок

Ёсимицу рубит своих врагов в новом геймплейном трейлере Tekken 8

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Ёсимицу, ну или просто Йошимитсу, в действии.

Самый загадочный персонаж серии, который появился еще в первой части игры в образе ниндзя с доспехами, маской демона и мечом, с каждой новой частью менял свой облик. В новой части он предстает в еще более футуристическом виде и описывается как 'механизированный космический ниндзя'.

Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года. Демоверсия выйдет 14 декабря 2023 года для PlayStation и 21 декабря для Xbox Series и PC.

1
10
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Whiskey_40Vol

Помню еще в первых частях, с друзьями играли, и старились бой с помощью харакири закончить и что бы противника тоже достало, дружеская ничья ).

2
hpi

ёошимитсу б#ять!

0
Esuguy
0
Робот Колдун

Чего это он в каждой части по разному выглядит? Они не могут ему одну внешку оставить?

-4
ka27

Мне ситх больше всех нравился :) а не Скайуокер. Но да, везде разным делают и дизайн не всегда хорош...

0
Kamishini1993

Так это же доспехи, странно было бы каждый раз одно и тоже, они даже Джека в каждую часть нового добавляют

1
Робот Колдун Kamishini1993

ну не знаю, остальные же персы со своим узнаваемым лицом, вон Ёшимитсу в 7 части был с тентаклями, а тут опять его изменили

-2
Kamishini1993 Робот Колдун

У него броня и меч вместо лица, такого ни с кем не спутать

1
CAT987g

Каждую часть одни и те же персы...

-4
Whiskey_40Vol

Ну это лучше, чем добавляли бы в игру всякую нечесть, как например в другой игре, тоже драки кстати, не помню как называется... смертельные клоуны что ли...

5