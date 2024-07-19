Более 50 минут геймплея стратегии в реальном времени Tempest Rising

Стратегия в реальном времени Tempest Rising, разработанная Sabre Interactive и опубликованная 3D Realms, недавно обзавелась новой демоверсией на ПК (Steam). Команды опубликовали целых 55 минут игрового пройцесса, демонстрирующие прохождение без комментариев.
Демоверсия включает в себя две миссии кампаний Global Defense Forces и Tempest Dynasty, а также демонстрирует новые юниты и игровые возможности.
В Tempest Rising вы командуете одной из трех фракций в отчаянной битве за власть и ресурсы. Эта классическая стратегия в реальном времени происходит на Земле после ядерной войны.
выглядит хорошо
Я редко говорю слово превосходно но тут его только и остается сказать.
1. Ролики в духе C&C жаль что актеров нет. Брифинги в частности тоже без живых актеров. С в вариативностью ответа. Насколько это виляет на на сюжет пока не ясно. Это больше походит на старкрафт 2.
2.Карта в духе C&C.
3. Интерфейс смесь разных частей С&C.
4. База очень напомнила Tiberian Sun. Ключик для ремонта строиний прилагается. Само строительство очень похоже на Генералов.
5. Инженер может как строить здания так и чинить технику как понимаю войдя в нее.