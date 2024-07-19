Более 50 минут геймплея стратегии в реальном времени Tempest Rising

Стратегия в реальном времени Tempest Rising, разработанная Sabre Interactive и опубликованная 3D Realms, недавно обзавелась новой демоверсией на ПК (Steam). Команды опубликовали целых 55 минут игрового пройцесса, демонстрирующие прохождение без комментариев.

Демоверсия включает в себя две миссии кампаний Global Defense Forces и Tempest Dynasty, а также демонстрирует новые юниты и игровые возможности.

В Tempest Rising вы командуете одной из трех фракций в отчаянной битве за власть и ресурсы. Эта классическая стратегия в реальном времени происходит на Земле после ядерной войны.