Стратегия Tempest Rising нашла издателя

Компания Knights Peak подписала соглашение с 3D Realms, дочерним брендом Saber Interactive, об издании стратегии в реальном времени Tempest Rising. Игра станет доступна для ПК через Steam.

Изначально издателем проекта планировалась THQ Nordic, но после отделения Saber Interactive от Embracer Group в марте права на издание перешли к Knights Peak.

Генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч отметил, что сотрудничество с Knights Peak поможет достичь амбициозных целей команды: «Их видение полностью совпадает с нашим, и мы рады представить игру, которая, по нашему мнению, станет настоящей эволюцией жанра RTS».

Вице-президент Knights Peak Эудженио Витале добавил: «Tempest Rising сочетает дух классических стратегий 90-х и 2000-х с современными технологиями, создавая уникальный опыт для ветеранов и новичков жанра».