"Храм Зеленой Луны" выходит из раннего доступа

Друзья! А мы с отличными новостями!
Во-первых хотим очень сильно поблагодарить тех из вас, кто приобрел игру в раннем доступе и поддержал нас. Ребята, спасибо!
Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play
Вы первые насладились нашей игрой и к тому же помогли нам сделать игру еще лучше. Мы с командой залили 30 пунктов-улучшений в игру, сегодня будем билдить этот проект и уже завтра выкатим первое обновление, оно же станет пьедесталом, на который игра заберется с гордым наименованием "официальная версия"
Внимание! Уже сегодня в 16:00 мск мы снимем галочку "ранний доступ", после чего игра официально выйдет в релиз и цена вырастет. Кто еще не успел приобрести игру, самое время это сделать!
Всем плевать
Тебя кто уполномочил за всех говорить?)
Патчи после релиза будут?
Поздравляю! Надеемся игра хорошая!