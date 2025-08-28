ЧАТ ИГРЫ
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
5.4 63 оценки

"Храм Зеленой Луны" выходит из раннего доступа

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Друзья! А мы с отличными новостями!

Во-первых хотим очень сильно поблагодарить тех из вас, кто приобрел игру в раннем доступе и поддержал нас. Ребята, спасибо!

Храм Зелёной Луны — купить игру в VK Play

Вы первые насладились нашей игрой и к тому же помогли нам сделать игру еще лучше. Мы с командой залили 30 пунктов-улучшений в игру, сегодня будем билдить этот проект и уже завтра выкатим первое обновление, оно же станет пьедесталом, на который игра заберется с гордым наименованием "официальная версия"

Внимание! Уже сегодня в 16:00 мск мы снимем галочку "ранний доступ", после чего игра официально выйдет в релиз и цена вырастет. Кто еще не успел приобрести игру, самое время это сделать!

Храм Зеленой Луны в Steam

Комментарии: 4
Neko-Aheron

Всем плевать

2
Serj77777

Тебя кто уполномочил за всех говорить?)

Кей Овальд

Патчи после релиза будут?

ЮрийSport

Поздравляю! Надеемся игра хорошая!