ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Храм Зелёной Луны 14.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
3.7 137 оценок

Саундтрек "Храм Зеленой Луны" уже в Steam!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы рады представить официальный саундтрек к "Храму Зеленой Луны"! Погрузитесь в музыкальное путешествие по локациям игры, от современной Волги до средневекового замка и заброшенной деревни.

В саундтрек вошли 20 треков, отражающих эмоциональную историю главного героя. От светлых мотивов надежды до леденящего душу ужаса!

Что вас ждет в саундтреке:

  • 20 уникальных треков
  • атмосфера разных эпох и локаций
  • эмоциональное погружение в историю "Храма Зеленой Луны"

А если вы еще не играли в "Храм Зеленой Луны", сейчас самое время! Приобретайте игру и саундтрек вместе со скидкой 10%!

Temple of the Green Moon + Soundtrack в Steam

19
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
DezkQ
9
Olkon Games

Какой большой муравейник!

13
AGS37 Olkon Games

Вы муравьед видимо)

3
SGate

А поновее ничего нет?

5
Olkon Games

Саундтрек только сегодня вышел или вы ищете что-то более новое?

6
canteexnik

Для ознакомления надо бы хоть маленький кусочек добавить, не?

2
Olkon Games

К сожалению, сейчас нет возможности послушать отрывки бесплатно. Решение о продаже саундтрека было принято для поддержки разработки будущих проектов. Мы надеемся, что описание поможет вам составить представление о музыке.

8
Eldarino Olkon Games

решение о продажи было принято, потому что игра не окупилась)

5
Bait795 Eldarino

естественно , а вы думали что будет что то другое кроме музыки и новых патчей для лутания банок сгущенки!

1
Zloimamont

Нет даже отрезка какого либо. Не понятно, что за музыка. )) Не все же в игру играли.

2
ant 36436
Мы рады представить официальный саундтрек

Отличное представление, даже заслушался.