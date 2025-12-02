Саундтрек "Храм Зеленой Луны" уже в Steam!

Мы рады представить официальный саундтрек к "Храму Зеленой Луны"! Погрузитесь в музыкальное путешествие по локациям игры, от современной Волги до средневекового замка и заброшенной деревни.

В саундтрек вошли 20 треков, отражающих эмоциональную историю главного героя. От светлых мотивов надежды до леденящего душу ужаса!

Что вас ждет в саундтреке:

20 уникальных треков

атмосфера разных эпох и локаций

эмоциональное погружение в историю "Храма Зеленой Луны"

А если вы еще не играли в "Храм Зеленой Луны", сейчас самое время! Приобретайте игру и саундтрек вместе со скидкой 10%!

Temple of the Green Moon + Soundtrack в Steam