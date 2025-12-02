Саундтрек "Храм Зеленой Луны" уже в Steam!

Мы рады представить официальный саундтрек к "Храму Зеленой Луны"! Погрузитесь в музыкальное путешествие по локациям игры, от современной Волги до средневекового замка и заброшенной деревни.
В саундтрек вошли 20 треков, отражающих эмоциональную историю главного героя. От светлых мотивов надежды до леденящего душу ужаса!
Что вас ждет в саундтреке:
- 20 уникальных треков
- атмосфера разных эпох и локаций
- эмоциональное погружение в историю "Храма Зеленой Луны"
А если вы еще не играли в "Храм Зеленой Луны", сейчас самое время! Приобретайте игру и саундтрек вместе со скидкой 10%!
Какой большой муравейник!
Вы муравьед видимо)
А поновее ничего нет?
Саундтрек только сегодня вышел или вы ищете что-то более новое?
Для ознакомления надо бы хоть маленький кусочек добавить, не?
К сожалению, сейчас нет возможности послушать отрывки бесплатно. Решение о продаже саундтрека было принято для поддержки разработки будущих проектов. Мы надеемся, что описание поможет вам составить представление о музыке.
решение о продажи было принято, потому что игра не окупилась)
естественно , а вы думали что будет что то другое кроме музыки и новых патчей для лутания банок сгущенки!
Нет даже отрезка какого либо. Не понятно, что за музыка. )) Не все же в игру играли.
Отличное представление, даже заслушался.