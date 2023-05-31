Разработчики стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance показали несколько сюжетных роликов ©

Известный издатель стратегий Slitherine выпустил несколько сюжетных роликов стратегии в реальном времени Terminator: Dark Fate — Defiance, названные "Репортажи с передовой". Игра выйдет в Steam зимой 2023 года.

Terminator: Dark Fate — Defiance — это суровая стратегическая игра в реальном времени, действие которой происходит в раздираемом войной будущем, где выжившие люди борются за свое существование с всемогущей сетью синтетических интеллектуальных машин Legion, но самая большая угроза может исходить не от разрушительных машин. но от банд других выживших людей.

Игроки будут управлять армиями, сражаясь в сложных тактических битвах, используя оружие ближайшего будущего и техногенное оружие в составе одной из трех фракций, доступных при запуске: Основатели, Легион или Сопротивление. Будущие командиры смогут пройти захватывающую одиночную кампанию с обширными стратегическими картами или принять участие в многопользовательских режимах.

На протяжении всей игры у игроков будет свобода выбора и они будут принимать решения, которые будут влиять на последующие миссии и находить отклик на протяжении всей игры по мере продвижения игроков. Эти решения могут привести к различным результатам, включая получение разведданных, оружия или союзников в будущих конфликтах.

Вчера создатели представили несколько новых скриншотов.

Бета-версия Terminator: Dark Fate — Defiance будет доступна в ближайшие месяцы.