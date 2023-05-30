Новые скриншоты стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance ©

Компания Slitherine опубликовала серию новых изображений, посвященных Terminator: Dark Fate — Defiance, своей новой стратегической игре, выход которой запланирован на конец 2023 года.

Terminator: Dark Fate - Defiance — это стратегическая игра в реальном времени, основанная на вселенной Terminator: Dark Fate, в которой рассказывается о войне между человечеством и сетью синтетических интеллектуальных машин Легиона. В одиночной кампании вы берете на себя роль командира Основателей, силы, состоящей из остатков вооруженных сил США, и возглавляете свою армию, чтобы сорвать план Легиона по истреблению последних остатков человечества. В режимах схватки и многопользовательской игры вы играете за три фракции: Основатели, Сопротивление и Легион.

Terminator: Dark Fate - Defiance ожидается на ПК зимой 2023 года.