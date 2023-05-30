Terminator: Dark Fate - Defiance TBA
7.3 18 оценок

Новые скриншоты стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance

©
monk70
Новости

Компания Slitherine опубликовала серию новых изображений, посвященных Terminator: Dark Fate — Defiance, своей новой стратегической игре, выход которой запланирован на конец 2023 года.

Terminator: Dark Fate - Defiance — это стратегическая игра в реальном времени, основанная на вселенной Terminator: Dark Fate, в которой рассказывается о войне между человечеством и сетью синтетических интеллектуальных машин Легиона. В одиночной кампании вы берете на себя роль командира Основателей, силы, состоящей из остатков вооруженных сил США, и возглавляете свою армию, чтобы сорвать план Легиона по истреблению последних остатков человечества. В режимах схватки и многопользовательской игры вы играете за три фракции: Основатели, Сопротивление и Легион.

+ ещё 1 картинка

Terminator: Dark Fate - Defiance ожидается на ПК зимой 2023 года.

ПК Скриншоты
11
6
Последние посты по игре Terminator: Dark Fate - Defiance
Скайнет наступает: разработчики стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance сегодня покажут геймплей
Скайнет наступает: разработчики стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance сегодня покажут геймплей
Первый геймплейный трейлер стратегии Terminator Dark Fate: Defiance
Первый геймплейный трейлер стратегии Terminator Dark Fate: Defiance
Российские разработчики анонсировали стратегию в реальном времени Terminator Dark Fate - Defiance
Российские разработчики анонсировали стратегию в реальном времени Terminator Dark Fate - Defiance
Комментарии: 6
Ваш комментарий
VALENTIN_88

Шо с еб"лом у терминатора.

2
kolinmah

Интересно-интересно

0
Q-pex

а графен норм)

0
KoRaG-108

эндоскелет этого "терминатора" ужасен...
этот образ не похож на терминатора легиона из чертовых "Тёмных Судеб"

0
Talendor3
В режимах схватки и многопользовательской игры вы играете за три фракции: Основатели, Сопротивление и Легион.

Наконец то можно будет истребить всех человеков

0
Jarvis666

Выглядит как игра для мобилок, где куча доната))

0