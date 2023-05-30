Новые скриншоты стратегии Terminator: Dark Fate - Defiance

Компания Slitherine опубликовала серию новых изображений, посвященных Terminator: Dark Fate — Defiance, своей новой стратегической игре, выход которой запланирован на конец 2023 года.
Terminator: Dark Fate - Defiance — это стратегическая игра в реальном времени, основанная на вселенной Terminator: Dark Fate, в которой рассказывается о войне между человечеством и сетью синтетических интеллектуальных машин Легиона. В одиночной кампании вы берете на себя роль командира Основателей, силы, состоящей из остатков вооруженных сил США, и возглавляете свою армию, чтобы сорвать план Легиона по истреблению последних остатков человечества. В режимах схватки и многопользовательской игры вы играете за три фракции: Основатели, Сопротивление и Легион.
Terminator: Dark Fate - Defiance ожидается на ПК зимой 2023 года.
Шо с еб"лом у терминатора.
Интересно-интересно
а графен норм)
эндоскелет этого "терминатора" ужасен...
этот образ не похож на терминатора легиона из чертовых "Тёмных Судеб"
Наконец то можно будет истребить всех человеков
Выглядит как игра для мобилок, где куча доната))