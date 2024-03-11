Игра про выживание с открытым миром TerraTech Worlds получила дату выхода в раннем доступе

Лондонская студия Payload Studios объявила дату выхода игры TerraTech Worlds с открытым миром в раннем доступе.

Игра станет доступна на ПК через Steam 22 марта 2024 года.

Ниже вы можете ознакомиться с дорожной картой раннего доступа, который продлится около 18 месяцев. Тем не менее, разработчики намерены составить многолетнюю дорожную карту контента и после выхода версии 1.0.

На данный момент планируется поддерживать только Windows, а MacOS и Linux будут рассмотрены позже. Разработчики также хотели бы выпустить TerraTech Worlds на консолях, но пока им нечего сообщить по этому поводу.

Несмотря на то, что игра включает в себя сильную многопользовательскую составляющую, в нее можно играть и в одиночном режиме.

Если вы не знакомы с игрой, то она была довольно популярна во время фестиваля Steam "Играм быть", где ее демо заняло 16-е место среди всех демоверсийй, представленных на масштабном мероприятии Valve. Это, безусловно, очень лестно и говорит о потенциале игры.

Игроки выступают в роли вольных старателей на неизведанной планете пришельцев. Карта включает в себя 300 км² исследуемой поверхности. Для сравнения, карта The Elder Scrolls V: Skyrim составляет около 37 км².

В мире есть все, что вы можете ожидать, включая "цикл дня и ночи, динамическую погоду, опасную растительную жизнь, враждебные фракции и базы, а также многое другое".

Поддерживается кооперативное сетевое взаимодействие на 6 игроков, так что вы сможете исследовать карту TerraTech Worlds вместе с друзьями.

Одним из самых важных аспектов этой игры является система строительства, позволяющая полностью настроить свою базу и транспортные средства с помощью модульных блоков. Вы также можете изменить сам ландшафт, терраформируя его.