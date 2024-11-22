Опубликован геймплейный трейлер Terrifier: The ARTcade Game, игры, где игрокам предстоит убивать и расчленять все на своем пути, повторяя действия главного антагониста — жестокого клоуна из серии фильмов "Ужасающий". Это кровавое приключение в жанре beat 'em up, вдохновленное классическими файтингами 80-х и 90-х годов.

В игре будет акцент на жестокие бои и насыщенную атмосферу ужаса, что делает её идеальной для фанатов франшизы и любителей старой школы экшн-игр. Релиз Terrifier: The ARTcade Game запланирован на 2025 год для PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC.