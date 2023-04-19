Состоялся релиз обновлённой версии Teslagrad

Возвращение знаменитой серии несравненных платформеров-головоломок было подтверждено одним из самых шокирующих сюрпризов во время презентации Nintendo Indie World Showcase – анонсом и запуском Teslagrad Remastered, расширенного возвращения к восхитительно электрической приключенческой серии платформеров-головоломок, в которой представлены совершенно новые содержание.
Особенности Teslagrad Remastered:
- Переработанные визуальные эффекты: обновленные визуальные эффекты придают новый чарующий вид оригинальному дебюту Teslamancy.
- Великолепные улучшения: Легкие дополнения и улучшения повышают уровень приключения, делая новые прохождения интуитивно понятными и приятными.
- Новые испытания: Teslamancers найдут 10 совершенно новых испытаний, созданных для проверки их лучших навыков решения головоломок.
Для обладателей оригинала скидка 90%, хотя могли бы и бесплатно раздать. Времени лишнего нет, чтоб проходить заново первую часть, а вот во вторую с интересом поиграю, приобрету на распродаже.
я прям нажал, а вы подвели) да уж, а на распродаже будет 59 - 100+ руб.
так это ж переработанная, а не 2 часть)
хардкор!! сломайся!!! не ну жесть) будет время поиграю