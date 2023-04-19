Teslagrad 13.12.2013
7.7 22 оценки

Состоялся релиз обновлённой версии Teslagrad

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monk70
Новости

Возвращение знаменитой серии несравненных платформеров-головоломок было подтверждено одним из самых шокирующих сюрпризов во время презентации Nintendo Indie World Showcase – анонсом и запуском Teslagrad Remastered, расширенного возвращения к восхитительно электрической приключенческой серии платформеров-головоломок, в которой представлены совершенно новые содержание.

Особенности Teslagrad Remastered:

  • Переработанные визуальные эффекты: обновленные визуальные эффекты придают новый чарующий вид оригинальному дебюту Teslamancy.
  • Великолепные улучшения: Легкие дополнения и улучшения повышают уровень приключения, делая новые прохождения интуитивно понятными и приятными.
  • Новые испытания: Teslamancers найдут 10 совершенно новых испытаний, созданных для проверки их лучших навыков решения головоломок.
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"Teslagrad" - уникальная метроидвания, основанная на знании законов физики, доступна на iOS
Комментарии: 3
Ваш комментарий
maximus388

Для обладателей оригинала скидка 90%, хотя могли бы и бесплатно раздать. Времени лишнего нет, чтоб проходить заново первую часть, а вот во вторую с интересом поиграю, приобрету на распродаже.

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bohdan2015

я прям нажал, а вы подвели) да уж, а на распродаже будет 59 - 100+ руб.

так это ж переработанная, а не 2 часть)

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bohdan2015

хардкор!! сломайся!!! не ну жесть) будет время поиграю

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