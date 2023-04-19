Состоялся неожиданный релиз Teslagrad 2 ©

Спустя почти 10 лет и более 2 миллионов продаж после дебюта оригинальной серии Teslagrad разработчик Rain Games и издатель Modus Games объявили сегодня, что Teslagrad 2 теперь доступна на ПК, Nintendo Switch и PlayStation 5. , PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Трейлер запуска Teslagrad 2 демонстрирует грандиозную авантюру, ожидающую игроков, путешествие по видениям технологий стимпанка, размещенных в массивной заброшенной башне вместе с окружающими ее дикими землями на берегу фьорда, богато вдохновленными скандинавским фольклором. Взгляните на секреты, сюрреалистические опасности и давно потерянные сокровища, ожидающие авантюристов, в сегодняшнем анонсе и запуске трейлера Teslagrad 2 — захватывающего продолжения, над созданием которого прошло почти десятилетие: