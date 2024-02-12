11 Bit Studios перенесла дату выхода The Thaumaturge на март

Год 1905-й. Варшава живёт под давлением Российской империи. Жители города разнообразны по своим происхождениям, взглядам и судьбам — от русских солдат до еврейских купцов и польских мещан. Но несмотря ни на что, Варшава остается бурлящим мегаполисом, где можно одновременно побывать на роскошном банкете и лишиться кошелька в тёмном переулке города.

В мире The Thaumaturge существует могущественная сила, способная дать людям неограниченную власть над потусторонними существами, салюторами. Такие люди, называемые тауматургами, обладают уникальной способностью повелевать нравами других людей и преобразовывать мир вокруг себя. Но этот дар не просто так называют дьявольским, ведь его использование может стать причиной бедствия. Только тауматурги, понимающие истинную природу салюторов, могут использовать свою силу мудро и предосторожно, иначе последствия могут оказаться катастрофическими.