11 Bit Studios перенесла дату выхода The Thaumaturge на март

Fool's Theory и 11 Bit Studios объявили о переносе даты выхода The Thaumaturge, ранее запланированной на 20 февраля только на ПК. Несмотря на низкие температуры, февраль на самом деле является «жарким» месяцем для игрового сектора, когда выходит немалое количество отличных игр, и поэтому студия предпочла отложить запуск своей мрачной RPG на пару недель. Новая дата запуска назначена на 4 марта, снова в Steam и Epic Games Store.
«Мы рады сообщить вам, что игра завершена, и что коды обзора уже отправлены, — говорится в пресс-релизе Fool's Theory, — в то же время, учитывая, насколько высока конкуренция в феврале, мы решили, что ищем немного более тихое окно выпуска, чтобы позволить The Thaumaturge получить то внимание, которого, по нашему мнению, она заслуживает. Мы хотим, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы насладиться игрой как можно лучше, и мы не считаем, что текущая ситуация с окном выпуска позволяет это сделать. В результате мы решили перенести релиз игры на 4 марта».
Правильно делают. Радует что в игре есть русская локализация, в отличие от большинства новинок
О чём речь вообще? Где кроме Suicide Squad нет русского?
Prince of Persia: The Lost Crown - есть
Enshrouded - есть
Tekken 8 - есть
ДАЖЕ в японских
Like a Dragon: Infinite Wealth и Persona 3 Reload есть
Helldivers 2 есть, Banishers есть.
Alone in the Dark будет, Dragons Dogma 2 будет, Pacific Drive будет и т.д., и тому подобнее.
Впервые об этой игре слышу