Релизный трейлер игры The Inquisitor по книгам польского фантаста Яцека Пекары

The Inquisitor — игра, основанная на «Цикле Инквизитора», серии романов о Мордимере Маддердине. Автор этой серии – Яцек Пекара. В The Inquisitorглавная задача Мордимера — разгадать тайну убийства. В игре у игрока есть возможность допрашивать потенциальных свидетелей или подозреваемых, что поможет нам приблизиться к выполнению нашей задачи. Игра от команды The Dust получила релизный трейлер по случаю премьеры.

Первое, что обязательно бросится вам в глаза, — это визуальная составляющая. Нельзя отрицать, что оно не самого высокого качества. Стиль выглядит довольно грубо, а персонажам не хватает деталей. Сама обстановка выглядит достаточно мрачной, что является несомненным плюсом для такого рода проекта. Некоторые локации тоже выглядят интересно, особенно подземные, которые действительно атмосферны, хотя конечно многие игровые элементы имеют довольно некачественные текстуры.

Однако это не повод не интересоваться проектом. Многие игры с не очень качественной графикой в итоге оказались действительно играбельными произведениями, но будет ли так с The Inquisitor? На Metacritic игра на данный момент имеет средний рейтинг 58%, хотя редакция PC Gamer оценила игру очень хорошо — целых 79 баллов.