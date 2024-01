The Dust рассказала о планах на ближайшие месяцы этого года, напоминая нам о скором выходе The Inquisitor

The Dust рассказала о своих планах на 2024 год. Помимо свежей информации, прозвучало напоминание о скором выходе The Inquisitor.

Чуть больше чем через месяц выйдет The Inquisitor - новейшая разработка студии The Dust, основанная на романах Джека Пикара, входящих в так называемую инквизиторскую серию. Издатель не стал переносить дату дебюта этой игры, и игроки смогут поиграть в The Inquisitor, как и планировалось, то есть 8 февраля на ПК, а также PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Стоит подчеркнуть, что игра была завершена более чем за месяц до выхода. Прямо сейчас команда работает над первым обновлением, которое будет выпущено при запуске. Мы очень довольны прогрессом, достигнутым производственной командой в последнем квартале. В графическом плане игра получила очень существенное улучшение после внедрения H-Trace. Мы убеждены, что каждый, кто играл в демоверсию игры, увидит существенную разницу. Оптимизация, на которую указали игроки, также была улучшена. Мы убеждены, что этот элемент также приятно удивит игроков в день премьеры.

Помимо The Inquisitor, не за горами и релиз Serum. За эту игру отвечает другая студия из The Dust Group, Game Island. Как сообщил гендиректор Якуб Вольф, игра выйдет в ранний доступ на ПК в первом квартале этого года.

Игра будет выпущена на ПК в раннем доступе, а в конце первого полугодия мы предполагаем выйти из фазы EA и опубликовать игру как полноценный релиз. В настоящее время команда интенсивно работает над балансом игры и полирует систему CO-OP, которая, по замыслу разработчиков, уже будет доступна в версии раннего доступа.

Вполне вероятно, что после выхода вышеупомянутых игр The Dust сообщит дополнительные подробности о новых проектах.

В первой половине года мы узнаем подробности о двух играх под кодовыми названиями Project Hammer и Project Sword.

Также мы узнаем больше о проектах недавно основанных студий Perfect Circle и Garage Monkeys.

Кроме того, компания хочет проанализировать свои предыдущие решения и завершенные проекты. Также The Dust планирует извлечь уроки из сотрудничества со сторонними издателями.

Мы предполагаем, что 2024 год будет более сложным, чем прошлый 2023-й, поэтому уже сейчас принимаем меры внутри группы, которые реально принесут производственные и коммерческие выгоды, учитывая при этом стратегические предположения.