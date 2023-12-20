В новом дневнике разработчиков The Inquisitor рассказывается о команде, стоящей за приключением

Kalypso Media и студия разработчиков The Dust опубликовали второй дневник разработчиков из серии «За кулисами», который предлагает захватывающую информацию о предстоящем приключении в жанре темного фэнтези The Inquisitor. Видео под названием «Команда, создавшая историю» рассказывает о творческих умах, стоящих за проектом, и подчеркивает их вдохновение и любимые моменты в создании захватывающего фэнтезийного мира.

Дневник разработчиков позволяет зрителям лично познакомиться с тремя ключевыми фигурами команды разработчиков: игровым дизайнером Дамианом Павляком, писателем Пшемеком Врубелем и главой производства Кубой Каролевски. Эти эксперты делятся интересными подробностями и предысториями процесса разработки, предлагая редкую и увлекательную информацию о создании такой амбициозной игры.

The Inquisitor — это приключение в жанре мрачного фэнтези, действие которого разворачивается в альтернативной истории 16 века. В этом мире Иисус не умер за грехи людей, а освободил Себя от креста, чтобы отомстить всем неверующим. Игроки берут на себя роль Мордимера Маддердина, инквизитора на службе церкви мстительного Иисуса.

Игра отличается сильной сюжетной направленностью и сочетает в себе элементы детектива со сложной механикой действий и головоломок. Эта уникальная смесь обещает глубокий и захватывающий игровой опыт, который порадует любителей фэнтези и приключений.

The Inquisitor выйдет 8 февраля 2024 года на ПК с ОС Windows, Xbox Series X | S и PlayStation 5.