Дата выхода второго сезона сериала The Last of Us назначена на 2025 год

Второй сезон The Last of Us официально выйдет в 2025 году. Max выпустила ежегодный трейлер "The One to Watch", в котором показываются отрывки и даты выхода предстоящих шоу. Хотя мы не получили ни первого взгляда, ни тизера (потому что съемки еще не начались), мы получили официальное подтверждение того, что второй сезон TLOU выйдет на стриминговой платформе в 2025 году. Съемки сезона начнутся в начале 2024 года.

Педро Паскаль вернется в роли Джоэла, а Белла Рэмси - в роли Элли. Второй сезон The Last of Us будет следовать сюжетной линии (возможно, еще более душераздирающей и эмоционально опустошающей) видеоигры The Last of Us 2.

Кейтлин Девер, которую прочили на роль Элли за несколько лет до кастинга Беллы Рэмси, по слухам, является главным претендентом на роль Эбби. По иронии судьбы, Девер была одним из самых популярных актеров на роль Элли до выхода сериала. Нам остается только ждать и смотреть.