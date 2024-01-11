HBO нашел актрису на роль Дины во втором сезоне The Last of Us

Подругу Элли сыграет Изабела Мерсед
Роль Дины во втором сезоне The Last of Us исполнит Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»). Об этом сообщил телеканал HBO в Twitter.
9 января авторы шоу объявили, что Кейтлин Дивер («Очень плохая училка», «Правосудие») сыграет Эбби во втором сезоне шоу. А на роль Джесси выбрали Янга Мазино («Грызня»).
Съемки второго сезона начнутся уже в ближайшее время. Однако премьеры новых эпизодов придется ждать до 2025 года.
Как-то неправильно у них всё. Те кто в игре был некрасивый (лично для меня), в сериале нормас, а кто были красивыми, стали очень не очень.
Всë наоборот однако.
Ля какая... И с ней будет сосаться Белла Рамзи?
Пусть лучше с ней, сериальная Эбби сосется. А Беллу Рамзи пусть Джоэл клюшкой забьет ))
Хаха, БАЗА.
O Super
Ахаха, вот это поворот. А куда же делась инклюзивность, хачешнобель и неандертальское выражение лица? Груди, как и в оригинале конечно не подвезли, но неужели всё остальное случайно забыли, а не прогнулись под нетолерантных цисгендорных зрителей?
А девку, которая внешность подарила персонажу не судьба была пригласить?
есть видео где её ...?
целуют но не в губы???
в губы, но не в те