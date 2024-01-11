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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 1 964 оценки

HBO нашел актрису на роль Дины во втором сезоне The Last of Us

Simple Jack

Подругу Элли сыграет Изабела Мерсед

Роль Дины во втором сезоне The Last of Us исполнит Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»). Об этом сообщил телеканал HBO в Twitter.

9 января авторы шоу объявили, что Кейтлин Дивер («Очень плохая училка», «Правосудие») сыграет Эбби во втором сезоне шоу. А на роль Джесси выбрали Янга Мазино («Грызня»).

Съемки второго сезона начнутся уже в ближайшее время. Однако премьеры новых эпизодов придется ждать до 2025 года.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Как-то неправильно у них всё. Те кто в игре был некрасивый (лично для меня), в сериале нормас, а кто были красивыми, стали очень не очень.

2
alexhistory

Всë наоборот однако.

2
Real Slim Shady

Ля какая... И с ней будет сосаться Белла Рамзи?

2
Zaks_13

Пусть лучше с ней, сериальная Эбби сосется. А Беллу Рамзи пусть Джоэл клюшкой забьет ))

3
Real Slim Shady Zaks_13

Хаха, БАЗА.

0
AleksandrLondon2077

O Super

0
qDan

Ахаха, вот это поворот. А куда же делась инклюзивность, хачешнобель и неандертальское выражение лица? Груди, как и в оригинале конечно не подвезли, но неужели всё остальное случайно забыли, а не прогнулись под нетолерантных цисгендорных зрителей?

0
Elanu

А девку, которая внешность подарила персонажу не судьба была пригласить?

-1
Oscilograf

есть видео где её ...?

-2
dostalker

целуют но не в губы???

0
Сyberpunk dostalker

в губы, но не в те

0