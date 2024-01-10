Игроки раскритиковали выбор актрисы на роль Эбби в сериале The Last of Us

В январе 2024 года авторы сериала по The Last of Us объявили, что Кейтлин Дивер («Очень плохая училка», «Правосудие») сыграет Эбби во втором сезоне шоу. Выбор актрисы на роль героини вызвал бурные споры в соцсетях.

Пользователи Twitter (ныне X) разделились на два лагеря. Одни с радостью восприняли новость о выборе актрисы и пожелали ей удачи, а другие обрушились с критикой. Фанатов игры не удовлетворила внешность Дивер — девушка показалась им физически слабой и миловидной, что не соответствует образу опасного персонажа в игре Naughty Dog.

«У меня вопрос... Почему они [авторы сериала] выбирают актеров и актрис, которые совсем не похожи на персонажей игры?», — @xvoltsy.

«Иронично, что Нил Дракманн не смог найти кого-то более подходящего на роль Эбби по фигуре. Он же яростно защищал выбор дизайна персонажа <...>», — @RsnblAssurance.

«Хорошо, значит, сериал не будет соответствовать игре... поскольку Эбби в буквальном смысле огромная и подтянутая, верно? Погуглите эту актрису прямо сейчас. Что это за кастинг?<...>», — @macaiyla.

«Я абсолютно не вижу ее в роли Эбби. Но я попридержу свое мнение до тех пор, пока не увижу ее в этом образе», — @ItzMoLucas.

Пока одни геймеры советовали Дивер подкачаться, чтобы стать более похожей на Эбби, другие желали ей крепкого психического здоровья, чтобы она смогла справиться с наплывом хейтеров в будущем. Пользователи сети предложили актрисе закрыть соцсети и перестать выходить в интернет после премьеры второго сезона, так как она может столкнуться с угрозами из-за ненависти сообщества к героине.

«Она станет самым ненавистным человеком на планете для закоренелых фанатов TLoU», — @EaglesBurna.

«Ей следует держаться подальше от социальных сетей в обозримом будущем, как бы печально это ни звучало», — @thefutxre.

«Я молюсь за ее психическое здоровье <...>», — @ViltrumSoldier2.

«[Роль Эбби] это хорошая возможность для нее. Я молюсь, чтобы она не заходила в интернет [после премьеры]», — @CS11__.

Премьера экранизации The Last of Us состоялась в январе 2023 года. В мае авторы приостановили работу над вторым сезоном из-за забастовок Гильдий актеров и сценаристов США. Съемки продолжения стартуют в феврале 2024-го.